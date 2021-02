Ksiądz Wierzbicki laureatem Nagrody Polskiego PEN Clubu

"Do jej laureatów należeli w ostatnich latach Krzysztof Pomian, Wiesław Juszczak, Henryk Samsonowicz, Wiktoria Śliwowska, Maria Poprzęcka, Wojciech Jagielski, Ewa Łętowska, Aleksandra Hnatiuk i Adam Wajrak" - czytamy w informacji.

"Ksiądz Wierzbicki – niegdyś współpracownik arcybiskupa Życińskiego; etyk, którego tezy jakże bliskie są temu, co Maria Dąbrowska pisała o moralności conradowskiej; publicysta odwołujący się do tradycji Żeromskiego, Wyspiańskiego i Brzozowskiego; poeta i czytelnik poetów – niech zechce przyjąć nagrodę z rąk ludzi pióra. Jej patroni w swoim dziele pisarskim służyli tym samym ideałom, z podobnym hartem ducha, z odwagą cywilną i dzielnością żołnierzy" – powiedział o laureacie prezes Polskiego PEN Clubu Adam Pomorski, cytowany w komunikacie.

"To ważne literackie wyróżnienie początku roku"

"Wręczenie nagrody ks. prof. Alfredowi Markowi Wierzbickiemu to ważne literackie wyróżnienie początku 2021 r., docenienie zarówno twórczego, jak i ideowego dorobku laureata. To także nowy rozdział we współpracy Polskiego PEN Clubu i Krakowa Miasta Literatury UNESCO – jesteśmy zaszczyceni, że wspólne działania zaczynamy od tak znaczącego wydarzenia, jakim jest przyznanie nagrody im. Pruszyńskich" – podkreśliła dyrektor KBF, instytucji kultury Miasta Krakowa będącej operatorem programu Kraków Miasto Literatury UNESCO Izabela Błaszczyk.