Krzysztof Varga: Kościół uważam za największą partię polityczną w Polsce od stuleci, za najbardziej wpływową

- Kościół śpi z tobą w łóżku, siedzi z tobą w kuchni i codziennie się tobą zajmuje, nawet jeśli o tym nie wiesz. Natomiast to, że jestem absolwentem katolickiego liceum pod wezwaniem świętego Augustyna, założonego przez Bolesława Piaseckiego, czyli twórcę przedwojennej ONR Falanga, to spowodowało, że i myślenie narodowo-katolickie jest w obrębie moich zainteresowań – powiedział Krzysztof Varga. – Nie jestem podstarzałym falangistą, więcej - jestem niewierzący, ale śledzę, co się dzieje w Kościele i w obrębie filozofii narodowo-katolickiej – dodał.