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Polska

Były wiceminister PiS przekazał apteczki dla rosyjskich żołnierzy. Co na to prokuratura?

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Krzysztof Tołwiński
"Ta sympatia do Kremla gdzieś wybrzmiewała". Były wiceminister w reżimowej telewizji Łukaszenki (materiał z 2024 roku)
Źródło wideo: Jacek Tacik/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: PAP/Tomasz Gzell
Krzysztof Tołwiński, były działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale też Prawa i Sprawiedliwości, a także przez krótki czas wiceminister w rządzie tej partii, przekazał apteczki pierwszej pomocy rosyjskim żołnierzom walczącym w Ukrainie. Nagranie z Białorusi opublikował w internecie i zaapelował do Polaków o wsparcie Rosjan. O sprawę zapytaliśmy Prokuraturę Krajową.

Krzysztof Tołwiński w 2007 roku był sekretarzem stanu w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, teraz jest liderem prorosyjskiego ugrupowania Front. W mediach społecznościowych poinformował, że przekazał "pakiet pomocy medycznej chłopakom z okopów żołnierzom Federacji Rosyjskiej walczących na froncie" (pisownia oryginalna - red.).

Tołwiński nie tylko dostarczył sprzęt, ale też - w opublikowanym nagraniu - nawoływał Polaków do wspierania Rosjan w trwającym konflikcie, argumentując to potrzebą "normalizacji stosunków" i "solidarności słowiańskiej".

Tołwiński: pomoc humanitarna, pomoc medyczna

Na nagraniu widzimy Tołwińskiego w towarzystwie jego bliskiego współpracownika, wiceprezesa partii Front, Wacława Klukowskiego.

- Jesteśmy w firmie na Białorusi. Zakupiliśmy dzisiaj, nie jako partia polityczna Front, tylko jako osoby, żeby nie dać sobie powodu, broń Boże, do tego, że można byłoby rozwiązać partię polityczną Front. Zakupiliśmy - tu jest faktura - 20 pakietów pierwszej pomocy medycznej na polu walki, które przez naszego kolegę - partię z nami współpracującą, Liberalno-Demokratyczną Republiki Białoruś - przekażemy żołnierzom Federacji Rosyjskiej, chłopakom w okopach, jako pomoc humanitarną, pomoc medyczną - powiedział Tołwiński.

I zwrócił się do Polaków o wsparcie. - Nic pozytywniejszego nie możecie zrobić, niż pokazać zgodnie z prawem, zgodnie z sumieniem, tę pomoc humanitarną, pomoc medyczną, którą świadczycie - stwierdził.

Obok stał wiceprezes partii Front, działacz z województwa zachodniopomorskiego. To postać dobrze znana w regionie. Jest rolnikiem, przewodniczącym Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Pyrzycach. Wacław Klukowski aktywnie uczestniczył w delegacjach do ambasady Rosji oraz w protestach rolniczych, przemycając do nich postulaty zbieżne z linią partii Front.

Na nagraniu wylicza, prezentując zawartość apteczki: - Opaska, bandaże, no i tutaj jest specjalny zasobnik na szczepionki.

Wyposażenie taktyczne, nie pomoc humanitarna

W drugiej części nagrania widać, jak Tołwiński układa na stole w gabinecie reżimowej Liberalno-Demokratycznej Partii Białorusi apteczki i oficjalnie przekazuje je liderowi ugrupowania.

Krzysztof Tołwiński kilkukrotnie mówi o pomocy humanitarnej. Jak zauważa OKO.press dostarczanie takiej pomocy obu stronom konfliktu jest legalne, co gwarantują m.in. konwencje genewskie. Jednak - jak podkreśla portal - "indywidualne pakiety pierwszej pomocy medycznej na polu walki są wyposażeniem taktycznym żołnierzy. I nie mieszczą się w definicji pomocy humanitarnej. Ta jest bowiem przeznaczona wyłącznie dla ludności cywilnej oraz dla rannych żołnierzy, odesłanych z pola walki".

Czy takie działanie jest więc legalne? O sprawę zapytaliśmy Prokuraturę Krajową. "Nie posiadam informacji, aby prokuratura podjęła z urzędu czynności w tej sprawie ani aby wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczące tego nagrania" - przekazała redakcji tvn24.pl Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa PK.

Wędrówka po ugrupowaniach, w końcu własny Front

Krzysztof Tołwiński - rolnik z Podlasia w 2007 roku trafił do rządu Jarosława Kaczyńskiego jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Był to jednak epizod. Po kilku miesiącach, w listopadzie, złożył dymisję. Równolegle bez powodzenia kandydował do parlamentu z list PiS.

Do Sejmu wszedł dopiero w 2010 roku, obejmując mandat po tragicznie zmarłym w katastrofie smoleńskiej Krzysztofie Putrze. W tym samym czasie formalnie związał się z Prawem i Sprawiedliwością. Nie udało mu się jednak utrzymać miejsca w parlamencie - kolejne starty w wyborach w 2011 i 2015 roku zakończyły się niepowodzeniem.

Krzysztof Tołwiński
Krzysztof Tołwiński
Źródło zdjęcia: PAP/Tomasz Gzell

W następnych latach próbował wrócić do polityki różnymi drogami. W 2018 roku startował do sejmiku z list Kukiz'15, a rok później znalazł się na listach Konfederacji. Bezskutecznie ubiegał się także o prezydenturę w ramach partyjnych prawyborów.

Później postawił na własny projekt. W 2022 roku zapowiedział powołanie nowej partii - Front - i stanął na jej czele.

Oficjalne zaistnienie ugrupowania zbiegło się z 9 maja, gdy Federacja Rosyjska uroczyście obchodzi Dzień Zwycięstwa, czyli rocznicę zakończenia II wojny światowej.

"Ochroniarze" ambasadora Rosji i "Sarmackie Sakwy"

9 maja 2024 roku doszło do bezprecedensowej sytuacji na Cmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Krzysztof Tołwiński, wraz z grupą ubranych na czarno mężczyzn z partii Front, pojawił się na miejscu przed przyjazdem ambasadora Rosji, Siergieja Andrejewa.

Gdy dyplomata wysiadł z samochodu, członkowie Frontu utworzyli wokół niego kordon, pełniąc rolę nieformalnej ochrony. Tołwiński nie krył w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że jego celem jest "niedopuszczenie do ekscesów dziczy". Tak nazwał protestujących Ukraińców i Polaków sprzeciwiających się rosyjskiej agresji.

W czerwcu 2024 roku, z okazji "Dnia Rosji", delegacja Frontu została przyjęta w progach rosyjskiej ambasady w Warszawie. Tołwiński oraz Klukowski wręczyli ambasadorowi "Sarmackie Sakwy" - torby wypełnione polskimi produktami rolnymi. Wizyta miała wymiar propagandowy - zdjęcia z uśmiechniętymi politykami Frontu i ambasadorem obiegły rosyjskie media jako dowód na istnienie "zdrowej, prorosyjskiej siły w Polsce". Tołwiński argumentował, że rolnicy chcą "odzyskania suwerenności w polityce rolnej" poprzez handel ze Wschodem.

Oficjalny pakt z reżimem Łukaszenki i oskarżenia wobec Polski

Wrzesień 2024 roku przyniósł sformalizowanie współpracy z Mińskiem. Partia Front podpisała oficjalną umowę o współpracy z Liberalno-Demokratyczną Partią Białorusi (LDPB), kierowaną przez Olega Gajdukiewicza - polityka objętego zachodnimi sankcjami, znanego z agresywnej retoryki antypolskiej. Porozumienie zakłada "wymianę doświadczeń" i "wspólne działania na rzecz stabilności w regionie".

W styczniu 2026 roku, podczas wizyty w Mińsku, Krzysztof Tołwiński, siedząc w studiu białoruskiej telewizji obok Gajdukiewicza, oskarżył polskie władze o finansowanie terroryzmu. Jako dowód wskazał działalność Fundacji Białoruski Dom w Warszawie oraz wsparcie dla demokratycznej opozycji walczącej z reżimem Łukaszenki. Słowa te zostały natychmiast podchwycone przez kremlowską propagandę, służąc do uwiarygodnienia narracji o "agresywnej Polsce".

Wyrok za nawoływanie do nienawiści

Działalność Tołwińskiego nie pozostaje bez echa w polskich sądach. W kwietniu 2026 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku skazał lidera Frontu za znieważanie osób pochodzenia ukraińskiego oraz nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Sprawa dotyczy wpisów i nagrań publikowanych w mediach społecznościowych wiosną 2022 roku. Kara? Pięć miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania 30 godzin prac społecznych. Nikt nie złożył apelacji - wyrok uprawomocnił się.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
UkrainaRosjaBiałoruśWojna w UkrainieProkuratura Krajowa
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
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