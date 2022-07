Krzysztof Tchórzewski wróci do rządu?

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że były minister energii Krzysztof Tchórzewski ma wrócić do rządu i objąć stanowisko w resorcie Jacka Sasina. Tchórzewski został zapytany o te informacje na korytarzu sejmowym. Pytanie o zdymisjowanego Piotra Naimskiego.

Piotr Naimski został w środę zdymisjonowany ze stanowiska pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Premier podziękował mu za pracę, pisząc między innymi, że Naimski jest "od lat jest jednym z najlepszych w Polsce specjalistów od energetyki". Rzecznik rządu, wobec pytań o dymisję chwalonego pełnomocnika, tłumaczył ją potrzebą "pewnych zmian co do struktury funkcjonowania energetyki".

Tchórzewski: jeszcze nie mam nic do powiedzenia

Po dymisji Naimskiego w kuluarach zaczęto wymieniać nazwisko posła PiS Krzysztofa Tchórzewskiego, byłego ministra energii w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, który miałby w związku z tym wrócić do rządu, a konkretniej do resortu aktywów państwowych kierowanego przez Jacka Sasina. Tchórzewski - według doniesień - miałby zajmować się między innymi z węglem.

O to, czy rzeczywiście wraca do rządu pytany był w Sejmie sam Tchórzewski. - W tej sprawie jeszcze nie mam nic do powiedzenia - odparł. Dopytywany, czy dostał taką propozycję, uciął: - Chciałbym powiedzieć, że w tym momencie tych rzeczy nie komentuję.

Tchórzewski następnie był pytany o Naimskiego i o to czy przegrał on "bitwę o energetykę" z Danielem Obajtkiem. Poseł przez kilka sekund nic nie odpowiadał, po czym - z uśmiechem - odparł, że ma "obecnie swoje własne spore problemy" - Więc nie zajmuję się problemami kolegów - dodał. Według których Naimski był przeciwnikiem forsowanej przez prezesa Orlenu fuzji Lotosu i Orlenu.

Na pytanie, czy wspomniane problemy mają naturę polityczną, Tchórzewski zwrócił się do dziennikarki mówiąc: - Przed chwilą pani mówiła o mnie, teraz mówi o Piotrze Naimskim.

Na uwagę, że usunięcie z rządu Naimskiego toruje mu drogę, polityk oświadczył, że "nie ma to nic wspólnego". - Piotrka Naimskiego znam od wielu lat, szanuję i mi się akurat z nim dobrze współpracowało - mówił, odpowiadając na pytanie, czy dziwi go wczorajsza dymisja.

Mueller: Tchórzewski to osoba, która nadawałaby się na to stanowisko, ale decyzji nie ma

O doniesienia w sprawie powrotu Tchórzewskiego do rządu pytany był na briefingu rzecznik rządu Piotr Mueller.

- Na ten moment takiej decyzji nie ma, więc jeżeli będzie, to oczywiście o tym niezwłocznie poinformuję. Mogę natomiast tylko powiedzieć, że oczywiście pan Krzysztof Tchórzewski to osoba, która bez wątpienia nadawałaby się na to stanowisko i jego kompetencje w tym obszarze byłyby bardzo przydatne, ale na ten moment takiej decyzji nie ma - powiedział.

