Donald Tusk poinformował we wtorek, że były szef Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki od wczesnego lata do zimy ubiegłego roku zatrudnił sześciu pracowników, którzy nie świadczyli żadnej pracy. - Ani w RCL, ani w żadnej podległej instytucji. Nie logowali się nawet na komputerach - powiedział premier.

Krzysztof Szczucki we wtorek w rozmowie z TVN24 zaprzeczał słowom Tuska i zapowiadał złożenie zawiadomienia do prokuratury.

Szczucki: wszyscy pracowali rzetelnie i uczciwie

W środę o sprawę dziennikarze pytali go także na sejmowym korytarzu. Na pytanie, za co płacono ludziom, którzy nawet się nie logowali do komputera w pracy, nie przychodzili do niej, odparł, że "wszystkim w Rządowym Centrum Legislacji płacono za pracę".