Polska Krzysztof Szczucki odgryza się Dariuszowi Mateckiemu. "Z panem na pewno nie chciałbym nic znajdować" Filip Czerwiński |

Krzysztof Szczucki o tym, czy uważa Dariusza Mateckiego za głupca Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Zawieszony w klubie PiS poseł Krzysztof Szczucki, stronnik Mateusza Morawieckiego, w jednym z wywiadów ocenił, że jego kolega z partii Dariusz Matecki (były członek Suwerennej Polski - wcześniej Solidarnej Polski, ugrupowania Zbigniewa Ziobry) nie jest dla niego partnerem do rozmowy.

Matecki: mój chłopski "solpolowy" rozumek

We wtorek Dariusz Matecki zamieścił wpis w serwisie X, w którym ironicznie odniósł się do stanowiska partyjnego kolegi. Zarzucił mu, że ten rozmawiał z Ryszardem Kaliszem, członkiem Państwowej Komisji Wyborczej, byłym politykiem SLD.

"Nie dorosłem do wielkości intelektualnej prof. Krzysztofa Szczuckiego - nie jestem dla niego partnerem do rozmowy, ale mój chłopski 'solpolowy' (od Solidarnej Polski - red.) rozumek podpowiada, że z ludźmi takimi jak Ryszard Kalisz nie powinniśmy współpracować w żaden sposób. I nie powinniśmy atakować naszego lidera w mediach" - napisał Matecki.

Kalisz był jednym z gościu podcastu Szczuckiego.

Nie dorosłem do wielkości intelektualnej prof. Krzysztofa Szczuckiego - nie jestem dla niego partnerem do rozmowy, ale mój chłopski 'solpolowy' rozumek podpowiada, że z ludźmi takimi jak Ryszard Kalisz nie powinniśmy współpracować w żaden sposób. I nie powinniśmy atakować naszego… pic.twitter.com/Hm77YQQTAZ — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) July 21, 2026 Rozwiń

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Szczucki odpowiada powiedzeniem

W odpowiedzi na tę krytykę poseł Krzysztof Szczucki napisał w serwisie X: "Z mądrym lepiej zgubić, niż z głupim znaleźć. Z Panem na pewno nie chciałbym nic znajdować. A wykształcenie nie ma tu nic do rzeczy...".

Z mądrym lepiej zgubić niż z głupim znaleźć. Z Panem na pewno nie chciałbym nic znajdować. A wykształcenie nie ma tu nic do rzeczy … https://t.co/1qe0UgGnnd — Krzysztof Szczucki (@KrzSzczucki) July 21, 2026 Rozwiń

Szczucki o spór z Mateckim był pytany w programie "Tak jest" w TVN24.

- Pan Matecki i jego koledzy mają problem z tym, że ja uważam, że trzeba rozmawiać. Prowadzę podcast, do którego zapraszam różnych gości, z przeciwnych stron, i ze swojej - zaznaczył polityk. Byli to między innymi - jak wymienił - Przemysław Czarnek, Mateusz Morawiecki, Aleksander Kwaśniewski i Ryszard Kalisz.

- Niektórym to przeszkadza i nie rozumieją, że człowiek cywilizowany może rozmawiać z kimś, kto nie zgadza się z jego poglądami i nawet z tej rozmowy można coś wynieść, a nadal ze sobą w istotnych sprawach się nie zgadzać - wyjaśnił.

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Wrzenie w PiS. Ultimatum kierownictwa

W środę Prezydium Komitetu Politycznego PiS zobowiązało w uchwale swoich działaczy - pod groźbą wykluczenia z partii - do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek, 23 lipca.

Jacek Sasin jeszcze w środę ogłosił, że jego Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska zakończyło działalność. Mateusz Morawiecki zadeklarował natomiast, że chce pozostać w PiS i rozwijać swoje Stowarzyszenie Rozwój Plus, bo chce "wygranej ambitnej Polski".

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W piątek członkowie stowarzyszenia Morawieckiego - w liście skierowanym do prezesa PiS - podkreślili, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, których poparcie w ostatnich latach utracili. Podpisało go 45 polityków PiS - posłów, senatorów i europarlamentarzystów.

Również w piątek, jak informował rzecznik partii Rafał Bochenek, doszło do spotkania Kaczyńskiego z Morawieckim, które jednak nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy. Rzecznik partii przekazał wówczas, że decyzja o nakazie wystąpienia ze stowarzyszeń wciąż jest aktualna. W niedzielę z kolei Kaczyński zaapelował do polityków PiS o "chwilę oddechu i łyk zimnej wody", podkreślając, że "wróg jest w innym miejscu".