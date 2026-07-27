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FAKTY PO FAKTACH

Człowiek Morawieckiego: Nie wierzę, że Kurski poszedł tam sam. To, co się wydarzyło, obciąża PiS

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Krzysztof Szczucki
Szczucki: Nie wierzę, że Kurski poszedł tam sam. To, co się wydarzyło obciąża PiS
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Nie chodzi się do ważnych programów bez rekomendacji biura prasowego, więc nie wierzę, że Jacek Kurski poszedł tam sam - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 członek stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego Krzysztof Szczucki. Tak skomentował słowa Kurskiego, który w zbliżonej do PiS telewizji atakował byłego premiera.

Polityk PiS, były prezes propagandowej TVP Jacek Kurski zaatakował w niedzielę ludzi z frakcji Mateusza Morawieckiego, w tym także samego byłego premiera. Na antenie TV Republika mówił między innymi, że Morawiecki jest "żałosnym trybikiem" w "niemieckim planie podboju Europy" i "rozwalenia PiS".

Do słów Kurskiego odniósł się w poniedziałek w "Faktach po Faktach" w TVN24  członek stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, zawieszony w prawach członka PiS poseł Krzysztof Szczucki.

- To jest taka "kurszczyzna" w czystej postaci, która powinna być schowana głęboko, gdzieś w najgłębszej szufladzie, w najgłębszym lochu i zakuta wieloma kajdanami. A został pan Jacek Kurski wypuszczony do telewizji Republika - ocenił.

Zauważył, że "nie chodzi się do ważnych programów bez rekomendacji biura prasowego", więc, jak dodał, nie wierzy, że Kurski "poszedł tam sam". - I niestety to, co się wczoraj wydarzyło, a wydarzyło się coś bardzo złego, obciąża Prawo i Sprawiedliwość - ocenił.

- Naprawdę uważam, że my mamy szansę w przyszłości na współpracę, że źle się stało, że nas wypchnięto, że powinniśmy sobie zostawić taką przestrzeń do możliwej - o tym mówi pan prezes Jarosław Kaczyński - współpracy w przyszłości. Ale takie występy, jak występ pana Jacka Kurskiego wczoraj w Republice na pewno temu nie służą - mówił Szczucki.

Szczucki o kandydacie PiS na wicemarszałka

Polityk komentował też sprawę stanowiska wicemarszałka Sejmu dla PiS. Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak przekazał dziennikarzom w poniedziałek, że poinformował marszałka Sejmu, iż PiS złoży wniosek o uzupełnienie Prezydium Sejmu o kandydata swojego klub. Dodał, że jest nim Marcin Ociepa.

Szczucki zauważył, że Ociepa stoi na czele stowarzyszenia "OdNowa", "a więc na czele organizacji, która spełnia te różne kryteria, które nam próbowano przypisywać". - Biorąc pod uwagę to, co do tej pory "OdNowa" robiła, ja tych działań absolutnie nie krytykuję, niektóre były bardzo ciekawe i zajmujące, ale właśnie prowadziła działalność polityczną. Co prawda Marcin Ociepa nie jest członkiem PiS, no ale właśnie, to stanowisko powierza się komuś, kto jest poza, kto jest szefem stowarzyszenia, jednocześnie wyrzucając nas z Prawa i Sprawiedliwości za to, że założyliśmy stowarzyszenie - powiedział.

Rozłam w PiS

W zeszły czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie oświadczenia o nieprzynależeniu do stowarzyszeń. Chodziło między innymi o stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa", co we wtorek ma zatwierdzić Komitet Polityczny PiS. Politycy związani z Morawieckim utrzymują jednak, że nie zrezygnowali z członkostwa, lecz są z partii "wyrzucani".

Szczucki: PiS popełniło w tym zakresie wiele błędów

Szczucki odniósł się w "Faktach po Faktach" także do sprawy Zbigniewa Ziobry. Prokuratura przekazała, że do USA skierowano wniosek o ekstradycję i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości.

Polityk został zapytany, czy Ziobro powinien wrócić i stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

- Nie wiem, jaki proces byłby Zbigniewa Ziobry, ale ja swoim przykładem i zresztą moi koledzy w stowarzyszeniu także, pokazujemy, że jesteśmy i chcemy się mierzyć z polskim wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Nie zgadzamy się z zarzutami, które nam są stawiane. Ale (...) ja jako prawnik, polityk, obywatel ufam w to, że w wymiarze sprawiedliwości spotkam osoby, które wiedzą, po co noszą łańcuch sędziowski na szyi - powiedział.

Jak mówił Szczucki, "wszyscy wiedzą, że jest krytykiem i reform Zbigniewa Ziobry, i stylu działania Suwerennej Polski".

Na uwagę, że przez osiem lata Ziobro jako minister sprawiedliwości budował system wymiaru sprawiedliwości i teraz przed nim ucieka, Szczucki powiedział: - I popełnił wiele błędów. I Prawo i Sprawiedliwość w tym zakresie popełniło wiele błędów.

- Rzeczą ludzką jest popełnianie błędów, tylko uważam, że my tym się różnimy, że jeszcze będąc w Prawie i Sprawiedliwości, potrafiliśmy prowadzić dyskusję wewnętrzną i wskazywać na te błędy i sugerować kierunki zmian. Inni niekoniecznie to potrafią - dodał. Jednocześnie ocenił, że rządy Prawa i Sprawiedliwości co do zasady były naprawdę bardzo dobrym okresem dla Polski".

OGLĄDAJ: Szczucki: jesteśmy wypychani z PiS, ale odnajdziemy się w tej sytuacji i pokażemy, co potrafimy
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćJacek KurskiMateusz MorawieckiJarosław Kaczyński
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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