Szczerski wręczył przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego ONZ "list dotyczący reparacji"

"Spotkałem się tego poranka z ambasadorem Szczerskim. Oficjalnie przekazał mi list dotyczący reparacji w związku z II wojną światową" - napisał na Twitterze Koroszi. Jak powiedział Krzysztof Szczerski , był to list od wiceszefa MSZ Arkadiusza Mularczyka wraz z opublikowanym w ubiegłym roku raportem o reparacjach.

Na początku stycznia Mularczyk poinformował, że zwraca się do liderów ONZ, w tym sekretarza generalnego ONZ o współpracę i wsparcie działań dążących do uzyskania odszkodowań wojennych za straty wyrządzone Polsce przez Niemcy. "Wysłaliśmy raport i pisma do czterech najważniejszych urzędników, przedstawicieli ONZ - Sekretarza Generalnego, przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku, ale również Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka i przedstawiciela ONZ w Genewie (...) z prośbą o przyjrzenie się sprawie" - podkreślił wówczas wiceszef MSZ. Jak powiedział ambasador Szczerski, sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres otrzymał już kopię listu, ale w planach jest również spotkanie w tej sprawie.