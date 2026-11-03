Polska Sikorski: polska dyplomacja wytrzyma bez wiceministrów z kancelarii Dudy Paulina Karpińska |

Radosław Sikorski o rezygnacji ambasadorów Solocha i Kumocha Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Andrzej Jackowski/PAP

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Sikorski nawiązał do rezygnacji trzech ambasadorów: Krzysztofa Szczerskiego z przedstawicielstwa przy ONZ, Jakuba Kumocha z placówki w Chinach i Pawła Solocha z placówki w Rumunii.

"Pragnę uspokoić rodaków, że polska dyplomacja wytrzyma porzucenie pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej przez trzech byłych wiceministrów z kancelarii prezydenta Dudy" - napisał Sikorski.

Pragnę uspokoić rodaków, że polska dyplomacja wytrzyma porzucenie pracy w @MSZ_RP przez trzech byłych wiceministrów z kancelarii prezydenta Dudy. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 3, 2026 Rozwiń

Byli współpracownicy Andrzeja Dudy

Kumoch był ambasadorem w Pekinie od września 2023 roku. Wcześniej, od 2021 do 2023 roku, Kumoch sprawował funkcję szefa Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta Dudy.

Paweł Soloch był ambasadorem Rumunii od sierpnia 2023 roku. Soloch był doradcą Dudy, a w latach 2015-2022 szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Szczerski - przedstawiciel przy ONZ od 2021 roku - w latach 2017-2021 był szefem Gabinetu Prezydenta w kancelarii Dudy.

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Sikorski: to Nawrocki nakłaniał

Ambasadorowie, którzy zrezygnowali, argumentowali swoje decyzje sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Sikorski w poniedziałek powiedział dziennikarzom, że to prezydent Karol Nawrocki "osobiście" nakłaniał ambasadorów do rezygnacji ze stanowisk. - To nie jest rola prezydenta, zmuszanie polskich ambasadorów do rezygnacji - oświadczył szef MSZ. Dopytywany, skąd ma informacje na ten temat, Sikorski odparł: - Mamy tę wiedzę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

>>> Radosław Sikorski: okazuje się, że prezydent robił to osobiście

Do wypowiedzi szefa dyplomacji odniósł się w poniedziałek w serwisie X prezydencki minister Marcin Przydacz. Stwierdził, że ambasadorowie Kumoch i Soloch sami zdecydowali o rezygnacji, wskazując na działania rządu Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego. Odrzucił też sugestie Sikorskiego, że decyzja dyplomatów była efektem nacisków, nazywając je "kłamstwem". Sam Kumoch zapewniał w poniedziałek, że przed rezygnacją nie kontaktował się z prezydentem.