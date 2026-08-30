Polska Krzysztof Stanowski zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości. Zabrali mu prawo jazdy

Krzysztof Stanowski Źródło zdj. gł.: Art Service/PAP

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Trzy tysiące złotych mandatu, 13 punktów karnych i prawo jazdy zatrzymane na trzy miesiące - taką karę, według informacji Radia ZET, nałożyli na Krzysztofa Stanowskiego policjanci. Powód? W terenie zabudowanym, gdzie obowiązywał limit do 50 kilometrów na godzinę, poruszał się z prędkością 110 kilometrów na godzinę. Patrol zatrzymał go w Odrowążu (woj. świętokrzyskie).

Stanowski: przyspieszyłem, było 110

Krzysztof Stanowski odniósł się do sprawy we wpisie na X. "Tak, to prawda. Jak dzisiaj jechałem za autokarem do Wąchocka to minąłem jakąś małą miejscowość i przyspieszyłem. Jakieś 10 metrów przed znakiem "koniec terenu zabudowanego" mnie capnęli i było 110" - opisał [pisownia oryginalna - red.]

"Jak to powiedział policjant: "tam gdzie piękna droga, żeby depnąć, tam jesteśmy my". No i spoko, następne trzy miesiące na rowerze w pogodę i z prywatnym kierowcą w niepogodę" - dodał.

Tak, to prawda. Jak dzisiaj jechałem za autokarem do Wąchocka to minąłem jakąś małą miejscowość i przyspieszyłem. Jakieś 10 metrów przed znakiem "koniec terenu zabudowanego" mnie capnęli i było 110.



Jak to powiedział policjant: "tam gdzie piękna droga, żeby depnąć, tam jesteśmy… https://t.co/xY4kMcZI9u — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) August 30, 2026 Rozwiń