Sobolewski o Emilewicz: bardzo nierozważne działanie

Z punktu widzenia etycznego można było tej sytuacji uniknąć - ocenił szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski, odnosząc się do doniesień, że była wicepremier Jadwiga Emilewicz korzystała wraz z synami ze stoku narciarskiego. O sprawie pisaliśmy na tvn24.pl.

W środę na tvn24.pl pisaliśmy, że trzech synów byłej wicepremier wzięło udział w zgrupowaniu narciarskim jak zawodowi sportowcy, choć nie mieli licencji, które do tego uprawniają. Licencje pojawiły się w wykazie Polskiego Związku Narciarskiego dopiero po tym, gdy dziennikarz tvn24.pl zadał o nie pytania. Do grupy osób uprawnionych do korzystania ze stoku została dopisana też sama była wicepremier Jadwiga Emilewicz.