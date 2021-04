Krzysztof Liedel nie żyje. Miał 51 lat

Krzysztof Liedel, prawnik, ekspert do spraw zwalczania terroryzmu, zmarł w wieku 51 lat - poinformowało w niedzielę Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, którego Liedel był wieloletnim dyrektorem. "Stanowił dla nas inspirację, był wsparciem, przyjacielem i mentorem, i do końca świata będziemy mu za to wdzięczni" - czytamy na profilu kierowanego przez Liedela centrum.