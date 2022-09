Krzysztof Kucharski nie żyje. "Jedna z najbarwniejszych postaci wrocławskiego dziennikarstwa"

Krzysztof Kucharski, dziennikarz, scenarzysta i krytyk teatralny, zmarł w wieku 75 lat we Wrocławiu. "Gazeta Wrocławska", która poinformowała o jego śmierci, wspominała, że "miłością Krzyśka był teatr – pisał o nim, organizował też festiwale, zasiadał w ich jury". Dodano, że "był też wielkim przyjacielem artystów" i "pasjonował się również kulinariami, prowadząc cykl poświęconych im felietonów".

Świat kultury żegna Kucharskiego

"Smutna wiadomość dotarła do Bogusława Litwińca i Kalamburowców. Zmarł nasz przyjaciel red. Krzysztof Kucharski. Krzysztofie, żegnaj!" - napisano w niedzielę na Facebooku wrocławskiego Teatru Kalambur.

"Rozmawiałem jeszcze z Krzysiem w czwartek (8 września) zapraszając go do Teatru Polskiego na nową premierę. Krzysiu, gdziekolwiek jesteś, będę o Tobie pamiętał. Pozdrów naszego wspólnego przyjaciela Wojtka Jankowiaka" - napisał natomiast w mediach społecznościowych zastępca dyrektora ds. artystycznych Teatru Polskiego we Wrocławiu Jan Szurmiej.