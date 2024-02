Skandaliczne słowa o osobach LGBT w Sejmie. Szymon Hołownia stanowczo zareagował

Skandaliczne słowa o osobach LGBT w Sejmie

- Jesteśmy w Sejmie RP, bardzo zależy mi na tym, żebyśmy - szanując państwa podpisy pod tym projektem ustawy - nie przekraczali pewnych granic. Jeśli przyszedł pan tu po to, żeby raczyć nas drastycznymi szczegółami wydarzeń z kronik kryminalnych, a następnie wysnuć tezę, że mają one związek z orientacją seksualną osób, które je popełniły, rozumiem, że starczy panu też intelektualnej odwagi również na to, żeby stwierdzić, że te wszystkie przestępstwa, które mają miejsce w związkach heteroseksualnych, również są zawinione przez heteroseksualizm tych osób - powiedział Hołownia do Kasprzaka. Zaapelował do niego, by nie przekraczał granicy obrażania osób LGBT, dlatego że "osoby LGBT mają absolutnie pełne prawo do funkcjonowania w społeczeństwie i niebycia pomawianymi o to, że są krwiożerczymi mordercami".