Pomówienia ze strony prezesa PiS mnie zaskoczyły - powiedział europoseł Krzysztof Jurgiel, który został zawieszony w prawach członka partii. Zapowiedział, że rozważy pozew wobec Jarosława Kaczyńskiego, jeśli nic się nie zmieni w ocenie prezesa. - Jeśli ktoś pomówił, to powinien przedstawić dowody - powiedział Jurgiel. Według niego w województwie podlaskim błędy popełniał Jacek Sasin. Były wicepremier odniósł się do tych zarzutów.

Prezes PiS zapytany na poniedziałkowej konferencji prasowej o powody zawieszenia Jurgiela, odpowiedział, że "on w oczywisty sposób stoi za tym, że utraciliśmy władzę w województwie podlaskim i w związku z tym musiały być wyciągnięte z tego konsekwencje". Sugerował, że Jurgiel "zemścił się" za brak miejsca na listach wyborczych do europarlamentu.

"Pomówienia ze strony prezesa PiS mnie zaskoczyły"

Krzysztof Jurgiel w Polsat News był pytany o decyzję i uzasadnienie Jarosława Kaczyńskiego w związku z zawieszeniem go w prawach członka PiS. - Pomówienia ze strony prezesa PiS mnie zaskoczyły. To nie jest prawda. Nie brałem udziału w rozmowach o budowie koalicji w województwie podlaskim - przekazał Jurgiel. Podkreślił, że wbrew zarzutom Kaczyńskiego, na nikim się nie mści.

- Nie działałem przeciwko partii. Podejmę kroki prawne, aby to wyjaśnić - zadeklarował europoseł. - Jeśli ktoś pomówił, to powinien przedstawić dowody - powiedział. Dodał, że według niego to "działalność polityczna prezesa, aby wzmocnić liderów".

Na pytanie prowadzącego, czy będą pozwy w stronę Jarosława Kaczyńskiego, europoseł przekazał, że jeśli nic się nie zmieni w ocenie prezesa, to rozważy to. - Jest mi przykro - przekazał Jurgiel. - Sasin prowadził politykę prywatyzacji partii, wystawiał na listy ludzi, których nie powinno tam być - twierdzi.

Jurgiel: będę działał, ale nie wiem jeszcze z kim

- W województwie nie ma moich ludzi, tam pracują ideowi członkowie - przekazał Jurgiel odnosząc się do przejścia dwóch radnych PiS z sejmiku wojewódzkiego na stronę koalicji. Chodzi o Wiesławę Burnos i Marka Malinowskiego. Europoseł zaznaczył, że żadnych spotkań z nimi nie miał od roku. - To dopiero po zwycięstwie PiS przyjechali ludzie w teczkach, jak Sasin - przekazał europoseł.

Sasin: niech każdy sam wyciągnie wnioski

"Po jego dzisiejszej wypowiedzi przypominam tylko, że to nie nieudolność przy budowaniu większości zawiniła, bo negocjacje wyglądały bardzo obiecująco, tylko zdrada dwóch osób ściśle związanych z Krzysztofem Jurgielem i to w chwili, kiedy to on sam nie znalazł się na listach do Parlamentu Europejskiego. Niech każdy sam wyciągnie z tego wnioski" - dodał.