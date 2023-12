Hetman o przekazaniu resortu: Była minister dwutygodniowa, był jej poprzednik. Prezentów nie było

Hetman: nie słyszałem, o czym rozmawiał prezydent z Donaldem Tuskiem

Odniósł się także do uroczystości zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska, która odbyła się w środę rano w Pałacu Prezydenckim. Pytany, czy to co się tam działo dało mu jakieś nadzieje na to, że współpraca na linii nowy rząd-prezydent będzie wyglądała lepiej, niż się wszyscy spodziewają, powiedział, że "to było bardzo miłe, aczkolwiek bardzo formalne spotkanie".