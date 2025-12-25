Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rozległy udar mózgu zmienił jego życie. Nie poddał się, teraz mówi: jestem szczęśliwy

Krzysztof Globisz
Krzysztof Globisz o swoim udarze: straszne chwile
Źródło: TVN24+
Rozległy udar mózgu, którego doznał 11 lat temu, przerwał jego karierę i całkowicie zmienił życie. - Jestem szczęśliwy - mówi dziś o sobie Krzysztof Globisz, wybitny aktor filmowy i teatralny. Jego historia to opowieść o tym, że nawet kiedy wydaje się, że wszystko legło w gruzach, można się podnieść i iść dalej. I że pomimo wszystko warto mieć nadzieję.

W 2014 roku w wyniku udaru mózgu Krzysztof Globisz był przez cztery miesiące hospitalizowany w Warszawie. Następnie przewieziony został do swojego domu w Krakowie. Przeszedł przez długą rehabilitację. W wyniku udaru aktor miał sparaliżowaną jedną stronę ciała i cierpi na afazję (ograniczoną zdolność mowy).

Klatka kluczowa-121128
Udar mózgu całkowicie zmienił życie. Cała rozmowa z Krzysztofem Globiszem i Żanetą Łabudzką
Źródło: TVN24+
TIA czy udar? Krótki alarm, który może uratować życie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

TIA czy udar? Krótki alarm, który może uratować życie

Anna Bielecka

Niedawno ukazała się "Kolęda Łza" w wykonaniu Krzysztofa Globisza i aktorki Żanety Łabudzkiej. - Jak tu nie zaśpiewać z Krzysztofem? Jak ja się dowiedziałam, że Krzysztof się zgodził, to sobie pomyślałam, że to jest trochę nierealne. Po prostu spełniły się moje marzenia - mówiła Łabudzka.

Jakie uczucia wybrzmiewają w tej kolędzie? - Ból, miłość, smutek - wskazał Globisz.

Krzysztof Globisz
Krzysztof Globisz
Źródło: TVN24+ i Żaneta Łabudzka

O swoim udarze mówi, że to były "straszne chwile". Jego zdaniem, w tym trudnym czasie pomogła mu sztuka. Poszukując nowych form ekspresji, zaczął na przykład rysować. - Jestem szczęśliwy - mówi dziś o sobie wybitny aktor.

OGLĄDAJ: Mistrz, który nie stracił nadziei. Poruszające spotkanie z Krzysztofem Globiszem
FaktyPlusFoto (1)

Mistrz, który nie stracił nadziei. Poruszające spotkanie z Krzysztofem Globiszem

FaktyPlusFoto (1)
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Maria Mikołajewska

Źródło: "Fakty+"

Źródło zdjęcia głównego: TVN24+

Udostępnij:
TAGI:
udarFilmTeatr i opera
Czytaj także:
Pożar na autostradzie A2 na wysokości Wólki (Łódzkie)
Płonąca naczepa z owocami na autostradzie
Łódź
imageTitle
Setka Shiffrin, cztery rekordy Duplantisa. Taki był rok 2025 w światowym sporcie
EUROSPORT
imageTitle
United muszą radzić sobie bez Bruno Fernandesa
EUROSPORT
Nowa trasa
"Kluczowy korytarz łączący Europę". Oddano dwa odcinki
BIZNES
Policja
W święta przemytnicy nie próżnują, do Polski wleciały kolejne balony
Białystok
shutterstock_2445861655
Katastrofa na najwyższym szczycie Afryki. Nie żyje pięć osób
METEO
imageTitle
"Wygrała chciwość". Biedniejsze kluby bez wsparcia
EUROSPORT
Pożar kościoła w Lublinie
Kościół w ogniu. "Sytuacja jest pod kontrolą"
Lublin
shutterstock_1117907831
Mieszka tam 11 tysięcy osób, 3200 trafi na bruk. "Nie mamy, gdzie się podziać"
BIZNES
ZDM wymieni 52,6 tys. lamp na drogach gminnych podległych dzielnicom
Drogowcy policzyli, ile kosztowało oświetlenie w najdłuższą noc w roku
WARSZAWA
imageTitle
Flick już wie. Zdecydował w sprawie przyszłości Rashforda
EUROSPORT
Polskie myśliwce MiG-29 (zdjęcie ilustracyjne)
"Pracowita noc" dla wojska. Szef MON: prowokacje pod pełną kontrolą
shutterstock_1254454795
Ubyło 100 tysięcy miejsc pracy. Branża w kryzysie
BIZNES
Kościelny ślub Anzheliki z jej mężem
Coraz więcej międzynarodowych małżeństw w Polsce. Ukraina na czele
Svitlana Kucherenko
Do wycieku doszło w rejonie dworca kolejowego w Gostyninie
Płonąca cysterna przy dworcu. "Groźne zdarzenie"
WARSZAWA
imageTitle
Wyjątkowa wioska olimpijska. "Pokoje są proste i spartańskie"
EUROSPORT
10-latek ranny podczas prac w sadzie (zdjęcie ilustracyjne)
88-latka po wigilii krzyczała o pomoc. Strażacy wyważyli drzwi
Kraków
Halo
"Nikt z nas nigdy nie spotkał się z takim fenomenem. To było coś wyjątkowego"
METEO
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Raty się zmienią. Eksperci największych banków w Polsce są zgodni
BIZNES
Wypadek na Opolszczyźnie
Sześć osób zginęło. Śledztwo prokuratury
Opole
imageTitle
Świąteczna niespodzianka dla kibiców Lakers. Gwiazda wraca do gry
EUROSPORT
Papież Leon XIV
"Niech ucichnie huk broni". Apel papieża w sprawie Ukrainy
Świat
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
17-latek po ponad 200 dniach trafił do Polski, jest podejrzany o zabójstwo Mai
WARSZAWA
Płk Mariusz Dziubek
W Sejmie "zadziałała czarodziejska różdżka". O tym koncercie pułkownika było głośno
Inżynier NASA Guy Naylor przebrany za Świętego Mikołaja
Święty Mikołaj i załoga Artemis II gotowi do lotu wokół Księżyca
METEO
Kamerdynerzy z Zamku Książ
Ponad 500 osób pracowało na Zamku Książ, szukają ich potomków. "Ostatni moment"
Tamara Barriga
imageTitle
Wymarzony prezent polskiego bramkarza. Zadebiutował w Turcji
EUROSPORT
imageTitle
Turniej Czterech Skoczni 2025/2026. Sprawdź program
EUROSPORT
pap_20251023_191
Dwa wieki tradycji, setki milionów sztuk. "Parze królewskiej zajmie kilka dni"
BIZNES
Awaria rozjazdu na stacji Warszawa Wschodnia. Utrudnienia na kolei
Awaria rozjazdu na stacji Warszawa Wschodnia
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica