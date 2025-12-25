Rozległy udar mózgu zmienił jego życie. Nie poddał się, teraz mówi: jestem szczęśliwy

Krzysztof Globisz o swoim udarze: straszne chwile Źródło: TVN24+

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W 2014 roku w wyniku udaru mózgu Krzysztof Globisz był przez cztery miesiące hospitalizowany w Warszawie. Następnie przewieziony został do swojego domu w Krakowie. Przeszedł przez długą rehabilitację. W wyniku udaru aktor miał sparaliżowaną jedną stronę ciała i cierpi na afazję (ograniczoną zdolność mowy).

Udar mózgu całkowicie zmienił życie. Cała rozmowa z Krzysztofem Globiszem i Żanetą Łabudzką Źródło: TVN24+

Niedawno ukazała się "Kolęda Łza" w wykonaniu Krzysztofa Globisza i aktorki Żanety Łabudzkiej. - Jak tu nie zaśpiewać z Krzysztofem? Jak ja się dowiedziałam, że Krzysztof się zgodził, to sobie pomyślałam, że to jest trochę nierealne. Po prostu spełniły się moje marzenia - mówiła Łabudzka.

Jakie uczucia wybrzmiewają w tej kolędzie? - Ból, miłość, smutek - wskazał Globisz.

Krzysztof Globisz Źródło: TVN24+ i Żaneta Łabudzka

O swoim udarze mówi, że to były "straszne chwile". Jego zdaniem, w tym trudnym czasie pomogła mu sztuka. Poszukując nowych form ekspresji, zaczął na przykład rysować. - Jestem szczęśliwy - mówi dziś o sobie wybitny aktor.

OGLĄDAJ: Mistrz, który nie stracił nadziei. Poruszające spotkanie z Krzysztofem Globiszem