Prezydent "nie jest bezpiecznikiem, jest granatnikiem"

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w "Kropce nad i" w TVN24 komentował narastające spory na linii Pałac Prezydencki-kancelaria premiera. Ostatnie konflikty dotyczą nominacji oficerskich, a także awansów sędziowskich.

Gawkowski ocenił, że prezydent, podejmując decyzje między innymi w sprawie sędziów, kierował się tym, co mu się opłaca politycznie.

- Zobaczył, że współpraca mu nie popłaca, więc idzie w spór. Przypominam, że pan prezydent Nawrocki w kampanii mówił jako kandydat o tym, że nie może być prezydenta i premiera z tego samego obozu, dlatego że jeżeli będą z tego samego obozu, to będą ręka w rękę przepychali prawo, a ktoś musi patrzeć na ręce i on będzie bezpiecznikiem - wspomniał minister cyfryzacji.

- Tylko (że - red.) dzisiaj nie jest bezpiecznikiem. Prezydent jest granatnikiem. Prezydent chce wysadzać pracę rządu. My się nie damy. My już udowodniliśmy, że potrafimy rządzić bez pana prezydenta i realizować zadania, które są niezbędne dla bezpieczeństwa państwa - kontynuował.

Gawkowski o Nawrockim: podpala konstytucyjny porządek

Gawkowski ocenił także, że "prezydent jest dzisiaj pierwszym hamulcowym rozwoju Polski". - Prezydent chciałby zahamować ten rozwój, żeby PiS wygrało. Prezydent osłabia Polskę i będzie mu się to odbijało czkawką - powiedział wicepremier.

- Prezydent się zakiwa wcześniej czy później. Nie można opowiadać historii, w której mówi się "chcę być bezpiecznikiem, jestem granatnikiem". On podpala dzisiaj konstytucyjny porządek. To są takie same buty jak początek kadencji pana Dudy. Jak ona się skończyła, wszyscy wiedzą - mówił dalej gość "Kropki nad i".

Gawkowski: chcę zostać przewodniczącym Nowej Lewicy

Gawkowski mówił też o sytuacji wewnątrz Nowej Lewicy. Powiedział, że chce ubiegać się o stanowisko przewodniczącego. Dodał, że "czas pokaże", kto będzie jego kontrkandydatem.

A czy o stanowisko ponownie będzie ubiegał się Włodzimierz Czarzasty? - Nie wiem. Będziemy rozmawiali o tym z panem marszałkiem, ale w najbliższym czasie skupiam się na tym, żeby został marszałkiem Sejmu, a wybory dopiero w grudniu, więc miesiąc po wyborze na marszałka - powiedział Gawkowski.

- Jesteśmy naprawdę demokratyczną formacją, możemy się różnić, ale wewnętrznie. My się nie kłócimy. Dlatego będziemy o tym rozmawiali na kongresie, a nie w mediach, żeby nie stwarzać wrażenia, że jest jakieś wycinanie się, wyrzynanie. Tu jest dobra współpraca. Ludzie kandydują w trosce o partię - przekonywał wicepremier.

