ROZMOWA PIASECKIEGO Gawkowski: Polska jest najbardziej atakowanym krajem w Unii Europejskiej Mikołaj Gątkiewicz |

Gawkowski: jako członek NATO Polska musi się liczyć z tym, że może zostać zrealizowany artykuł 5 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk otrzymał raport od szefa CIA dotyczący zagrożeń dla Polski ze strony Rosji "w najbliższych miesiącach". - Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze - mówił wtedy premier.

- Dzisiaj dużo mówimy o Polsce, a chodzi też przecież, żebyśmy zwrócili uwagę, że aktywność rosyjska nie dotyczy Polski, a dotyczy całego regionu - komentował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak zaznaczył, jako członek NATO Polska ma konkretne zobowiązania. - Polska musi się liczyć z tym, że będąc członkiem NATO i gdyby doszło do jakiejś sytuacji krytycznej na innego członka NATO, to jest lojalnym partnerem i jest państwem wspierającym inne państwa. I Polska dla swojego bezpieczeństwa jest tym państwem, które realizuje artykuł 5 - powiedział.

Jak podkreślił, jest to dla naszego bezpieczeństwa. Zrobienie kroku wstecz, mówił, "kończy się tym, że jak my bylibyśmy kiedyś zaatakowani, to inni żołnierze z innych państw mówią: to też poczekajmy".

Rosyjskie ataki na polską cyberprzestrzeń

Gawkowski podkreślił też, że w sferze cyberprzestrzeni "Polska jest najbardziej atakowanym krajem UE". - I Polska odpiera wśród innych państw najwięcej ataków procentowo, ponad 99 procent - wskazał.

Zaznaczył, że "elementem wojny hybrydowej jest dezinformacja", a "Rosja dzisiaj wydaje rekordowe pieniądze na dezinformację w Polsce". Ma specjalne komórki działające przy GRU, czyli specjalnych służbach wojskowych, na kierunku Polska - powiedział.

Wskazał, że działania Polski w zakresie bezpieczeństwa w tym obszarze skupiają się na dwóch głównych polach. - Przeciwdziałanie dezinformacji, czyli bezpieczna infosfera, żeby nie było siania nieprawdziwej wiedzy dla Polaków, bo to też wywołuje emocje. I z drugiej strony ataki na infrastrukturę, woda, kanalizacja, wyłączenie takiej podstawowej potrzeby - wymieniał.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. "To nie tylko skandal, a łamanie konstytucji"

W środę oficjalnie rozpoczęła się kadencja Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nie otrzymał on jednak jak dotąd zaproszenia z Pałacu Prezydenckiego na złożenie ślubowania wobec Karola Nawrockiego.

Działania prezydenta Gawkowski ocenił krytycznie. - W Polsce prezydent nie ma prawa odebrać Sejmowi konstytucyjnych kompetencji. Sejm wybiera członków Trybunału, prezydent odbiera ślubowanie, kończy się proces - mówił.

Jak przekonywał, "rozpoczęcie procesu nieprzyjmowania zaprzysiężenia, doprowadzenia do tego, że recenzowani są kandydaci przed ich wyborem to jest nie tylko skandal, to jest łamanie w Polsce konstytucji". - Za działania przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu, brak odebrania zaprzysiężenia od prawidłowo wybranych członków Trybunału, prezydent będzie w przyszłości postawiony przed Trybunałem Stanu - ocenił wicepremier.

Interwencja policji w TK? "Jestem zwolennikiem twardej gry"

Gawkowski odniósł się też do postawy prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Bogdana Święczkowskiego. Jak mówił, jest zwolennikiem "twardej gry" ze Święczkowskim, którego nazwał "pseudoszeryfem". Czy wyobraża sobie zatem interwencję policji w Trybunale? - W Polsce nie można łamać prawa. Święczkowski łamie prawo, niewpuszczając do Trybunału prawidłowo wybranych członków - mówił.

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Przypomniał też, że "z Pałacu Prezydenckiego wyprowadzano dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli chronieni przez prezydenta Dudę, pomimo tego, że były nakazy ich aresztowania". Chodzi o Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

- Wiem, że w Polsce niektórzy, przede wszystkim z prawej strony sceny politycznej, myślą, że prawo ich nie obowiązuje. Ale jak jesteś złapany na gorącym uczynku, kiedy nie wykonujesz swojego podstawowego obowiązku, nie wpuszczasz do pracy ludzi, którzy są prawidłowo wybranymi członkami Trybunału, to łamiesz prawo. W związku z tym ty też ponosisz odpowiedzialność - powiedział Gawkowski.

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Wkrótce dalsza część rozmowy