Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
ROZMOWA PIASECKIEGO

Gawkowski: Polska jest najbardziej atakowanym krajem w Unii Europejskiej

|
Gawkowski Piasecki
Gawkowski: jako członek NATO Polska musi się liczyć z tym, że może zostać zrealizowany artykuł 5
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Jako członek NATO Polska musi się liczyć z tym, że w przypadku ataku na któreś z państw członkowskich artykuł 5 zostanie zrealizowany - powiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. Podkreślił też, że nasz kraj jest najczęściej atakowanym w cyberprzestrzeni członkiem Unii Europejskiej. Gawkowski mówił też o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.

W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk otrzymał raport od szefa CIA dotyczący zagrożeń dla Polski ze strony Rosji "w najbliższych miesiącach". - Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze - mówił wtedy premier.

- Dzisiaj dużo mówimy o Polsce, a chodzi też przecież, żebyśmy zwrócili uwagę, że aktywność rosyjska nie dotyczy Polski, a dotyczy całego regionu - komentował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak zaznaczył, jako członek NATO Polska ma konkretne zobowiązania. - Polska musi się liczyć z tym, że będąc członkiem NATO i gdyby doszło do jakiejś sytuacji krytycznej na innego członka NATO, to jest lojalnym partnerem i jest państwem wspierającym inne państwa. I Polska dla swojego bezpieczeństwa jest tym państwem, które realizuje artykuł 5 - powiedział.

Jak podkreślił, jest to dla naszego bezpieczeństwa. Zrobienie kroku wstecz, mówił, "kończy się tym, że jak my bylibyśmy kiedyś zaatakowani, to inni żołnierze z innych państw mówią: to też poczekajmy".

Rosyjskie ataki na polską cyberprzestrzeń

Gawkowski podkreślił też, że w sferze cyberprzestrzeni "Polska jest najbardziej atakowanym krajem UE". - I Polska odpiera wśród innych państw najwięcej ataków procentowo, ponad 99 procent - wskazał.

Zaznaczył, że "elementem wojny hybrydowej jest dezinformacja", a "Rosja dzisiaj wydaje rekordowe pieniądze na dezinformację w Polsce". Ma specjalne komórki działające przy GRU, czyli specjalnych służbach wojskowych, na kierunku Polska - powiedział.

Wskazał, że działania Polski w zakresie bezpieczeństwa w tym obszarze skupiają się na dwóch głównych polach. - Przeciwdziałanie dezinformacji, czyli bezpieczna infosfera, żeby nie było siania nieprawdziwej wiedzy dla Polaków, bo to też wywołuje emocje. I z drugiej strony ataki na infrastrukturę, woda, kanalizacja, wyłączenie takiej podstawowej potrzeby - wymieniał.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. "To nie tylko skandal, a łamanie konstytucji"

W środę oficjalnie rozpoczęła się kadencja Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nie otrzymał on jednak jak dotąd zaproszenia z Pałacu Prezydenckiego na złożenie ślubowania wobec Karola Nawrockiego.

Działania prezydenta Gawkowski ocenił krytycznie. - W Polsce prezydent nie ma prawa odebrać Sejmowi konstytucyjnych kompetencji. Sejm wybiera członków Trybunału, prezydent odbiera ślubowanie, kończy się proces - mówił.

Jak przekonywał, "rozpoczęcie procesu nieprzyjmowania zaprzysiężenia, doprowadzenia do tego, że recenzowani są kandydaci przed ich wyborem to jest nie tylko skandal, to jest łamanie w Polsce konstytucji". - Za działania przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu, brak odebrania zaprzysiężenia od prawidłowo wybranych członków Trybunału, prezydent będzie w przyszłości postawiony przed Trybunałem Stanu - ocenił wicepremier.

Interwencja policji w TK? "Jestem zwolennikiem twardej gry"

Gawkowski odniósł się też do postawy prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Bogdana Święczkowskiego. Jak mówił, jest zwolennikiem "twardej gry" ze Święczkowskim, którego nazwał "pseudoszeryfem". Czy wyobraża sobie zatem interwencję policji w Trybunale? - W Polsce nie można łamać prawa. Święczkowski łamie prawo, niewpuszczając do Trybunału prawidłowo wybranych członków - mówił. 

Przypomniał też, że "z Pałacu Prezydenckiego wyprowadzano dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli chronieni przez prezydenta Dudę, pomimo tego, że były nakazy ich aresztowania". Chodzi o Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

- Wiem, że w Polsce niektórzy, przede wszystkim z prawej strony sceny politycznej, myślą, że prawo ich nie obowiązuje. Ale jak jesteś złapany na gorącym uczynku, kiedy nie wykonujesz swojego podstawowego obowiązku, nie wpuszczasz do pracy ludzi, którzy są prawidłowo wybranymi członkami Trybunału, to łamiesz prawo. W związku z tym ty też ponosisz odpowiedzialność - powiedział Gawkowski.

OGLĄDAJ: Minister Gawkowski: prezydent ordynarnie w tej sprawie nakłamał
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Wkrótce dalsza część rozmowy

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Krzysztof Gawkowskiministerstwo cyfryzacji
Czytaj także:
"Godzina ciszy na Solnej"
Stworzą mapa niebezpiecznych miejsc po koszmarnym wypadku
Kraków
Działania służb w Sosnowcu
Wybuch pod samochodem. 45-latek zatrzymany
Katowice
Ara żółtoskrzydła
Wykrada papugom pisklęta. Tak chce ocalić gatunek przed wyginięciem
METEO
Budynek Sejmu RP
"Koledzy w garniturach tłumaczą, co jest dla kobiet lepsze"
Patryk Michalski
Donald Trump
Trump uderza, grozi i wyśmiewa. "To śmieszne"
BIZNES
imageTitle
Rafael Nadal wróci na kort. Ma ważny powód
EUROSPORT
Agresja ZSRR na Polskę
Na Podlasiu zawyją syreny. Sygnały będzie słychać w wielu miastach
Podlaskie
Policjanci z Bielan szukają 51-letniego Jarosława Iwańczuka ps. "Iwan"
"Iwan" ukrywa się od 23 lat. Tak może wyglądać teraz
WARSZAWA
imageTitle
Kamiński zachwycił Portugalczyków. "Najlepszy mecz"
EUROSPORT
Opady w czwartek
Tak opady będą szły przez Polskę. Mapa i radar
METEO
Nowy most ma powstać w ciągu ulicy Zdziarskiej
"Znacząco ułatwi przemieszczanie się po dzielnicy". Będzie nowy most
WARSZAWA
kolbaskowo stacja paliw orlen paliwo shutterstock_2790671051
Silny cios w polski rynek. Minister o "skrajnie trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji"
BIZNES
Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
Emerytura i powrót sekretarza do pracy. Sprawę bada prokuratura
WARSZAWA
imageTitle
Szczęsny się wygłupił. Hiszpanie bez ogródek
EUROSPORT
1 godz 1 min
pc
Cieśnina pod ostrzałem. Jak Huti mogą zagrozić światowemu handlowi?
Podcast o zagranicy
Michał Moskal i Janusz Kowalski
Premiera"Jest zdolniejszy od wielu polityków PiS". Kim jest Michał Moskal?
Czarno na białym
Rosyjski atak na Kijów (16.09.2026)
Budynki mieszkalne i stacja benzynowa. Kolejne ataki Rosji
Świat
Rosną obawy mieszkańców przygranicznych miejscowości
Syreny wyją tu coraz częściej. "Blok się cały obudził, dzieci płakały"
Polska
Donald Trump
Trump nie wytrzymał. "Tak dłużej być nie może"
BIZNES
imageTitle
Trener Polaków widzi dobre strony porażki
EUROSPORT
imageTitle
Pełna hala przeciwko Polsce. "Tumult dodawał skrzydeł"
EUROSPORT
Intensywne opady deszczu
Intensywne opady deszczu. Tu obowiązują ostrzeżenia IMGW
METEO
Oszust miał wyłudzać przez portal ogłoszeniowy wrażliwe dane (zdj. ilustracyjne)
Zainwestowali 500 złotych, stracili 400 tysięcy
WARSZAWA
Rosjanie pokazali nagranie z ataku na lokomotywę przy granicy z Polską
Rosjanie pokazali nagranie z ataku przy granicy z Polską
Świat
Znaleźli dziuplę, zatrzymali dwóch mężczyzn
Znikały motocykle, znaleźli dziuplę
WARSZAWA
Katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych
"Dochodzi do mnie, że już nigdy więcej jej nie zobaczę"
"Uwaga!" TVN
Pawłohrad - ataki Rosji 10.09.2026
Generał Bieniek: Rosjanie zdają sobie z tego sprawę
Polska
USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
"Zło nadciąga, historia wzywa". Projekt Grahama przyjęty
Świat
Wojsko zabrało drona z plaży w Rusinowie
Nowe ustalenia w sprawie drona, zwolnienia w AWS, zaskakująca porażka siatkarzy
Warto wiedzieć
szczesnyGettyImages-2295072402
Co to było? Kuriozalny błąd Szczęsnego i gol dla rywali
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica