Gawkowski: wojna z Rosją trwa w cyberprzestrzeni codziennie

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 został zapytany o to, czy odpieranie rosyjskich cyberataków na Polskę jest codziennością polskich służb. - Wojna z Rosją trwa w cyberprzestrzeni codziennie - odparł.

Gawkowski powiedział, że polskie służby mają też możliwości, by rewanżować się Rosjanom za ich działania. - Polska ma umiejętności świetnego działania defensywnego. Umie również działać w ofensywie, gdyby była taka potrzeba - ocenił.

- Jeżeli ktoś nam wyłączy w Warszawie prąd, albo wody nie będzie rano w kranie, to Polska umie zrobić wszystkim na świecie, bez względu kto to jest, to samo - powiedział wicepremier.

"Cztery tysiące ataków na energetykę"

W rozmowie padło także pytanie o wpis premiera Donalda Tuska. "Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji" - przekazał szef rządu.

- Znam kilka tych historii, które wiążą się w jedną całość tego procesu - przyznał Gawkowski. - To nie jest dla nas nowość, że dzisiaj sabotaże różnego typu się zdarzają - dodał.

Minister cyfryzacji wspomniał o atakach na elektrownie. - Cztery tysiące ataków na energetykę w tamtym roku, żeby wyłączyć komuś prąd. Żaden nie był udany - powiedział.

