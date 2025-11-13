Taki z Czarzastego komunista, jak...". Zaskakujące porównanie Gawkowskiego w "Kropce nad i" Źródło: TVN24

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski został zapytany w "Kropce nad i", czy partie tworzące koalicję rządzącą zgodnie zagłosują na Włodzimierza Czarzastego, współprzewodniczącego Nowej Lewicy, na nowego marszałka Sejmu.

- Wszystkie rozmowy, które odbyliśmy (...) w koalicji wskazują, że nic się w tej sprawie nie zmieni. Marszałek Czarzasty uzyska wotum zaufania od Sejmu, czyli zostanie wybrany na marszałka we wtorek rano - powiedział.

"Taki z Czarzastego komunista, jak..."

Gawkowski odniósł się też do słów szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka, który nazwał Czarzastego "komunistą". Polityk ten w młodości należał do PZPR.

- Taki z Czarzastego komunista jak z Błaszczaka onanista. Panowie snują jakieś głupie opowieści - skomentował.

Prowadząca Monika Olejnik po tych słowach poprosiła Gawkowskiego, żeby za nie przeprosił.

- Nikogo tutaj nie chciałem obrazić. Chciałem powiedzieć o panu Błaszczaku w taki sposób, że nie jest taką osobą. Nie jest. I o to chodziło. Tak samo jak Czarzasty nie jest żadnym komunistą. To są opowieści, które wygłaszają politycy, którzy chcą kogoś obrazić. Ja nikogo nie obrażałem - przekonywał.

