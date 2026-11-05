ROZMOWA PIASECKIEGO Krzysztof Gawkowski o wejściu prezydenta do TK. "Jeśli chciał zafundować komedię, to mu się udało" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Gawkowski: jeżeli prezydent chciał zafundować nam komedię, to mu się udało, jeżeli mówimy o dramacie, to sam go wywołał Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/MaciejBerek

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W piątek podczas protestów przed Trybunałem Konstytucyjnym prezydent Karol Nawrocki wszedł do budynku Trybunału, przepychając się przez stojących sędziów. Zachowanie prezydenta krytycznie ocenił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wiceminister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

- To było niszczenie autorytetu prezydenta państwa i pokaz tego, że siła fizyczna jest ważniejsza niż mądrość i rozsądek - powiedział.

Według ministra, "prezydent wie doskonale, że ma możliwości rozmawiania". - Rada Bezpieczeństwa Narodowego może zaprosić do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli partii, co prezydent zrobił. Ma różne możliwości uzyskania atencji i rozmów. Może przychodzić do parlamentu, wygłosić przemówienie. Więcej, może powiedzieć to, co chce, podczas orędzia - wymieniał.

- Ale nigdy w historii Polski nie zdarzyło się, że mieliśmy do czynienia z wchodzeniem na siłę przez jakiegoś polityka - a prezydent jest politykiem - do Trybunału - zaznaczył Gawkowski. - Mamy głowę państwa, która, kiedy przywracana jest praworządność w Trybunale, próbuje to blokować i hamować - ocenił.

Gawkowski: prezydent sam wywołał kryzys w Trybunale

Według ministra, Nawrocki "sam rozpoczął ten proces". - Nie dokonał zaprzysiężenia legalnie wybranych sędziów, a później próbuje być tym, który jako arbiter, będzie coś naprawiał. On nie jest arbitrem - powiedział.

Prowadzący Konrad Piasecki zwrócił jednak uwagę, że "polityka jest także teatrem", a zachowanie Nawrockiego "było pokazem siły". - W teatrze też trzeba mieć rozsądek - odparł Gawkowski. - Chyba, że z góry idziemy na komedię. Jeżeli pan prezydent chciał nam zafundować komedię, to mu się udało. Jeżeli mówimy o tym, że to jest dramat, to prezydent sam go wywołał - powiedział.

- Niezaprzysięganie sędziów. Doprowadzenie do tego, że dalej się tego uzurpatora Święczkowskiego za wszelką cenę próbuje utrzymać - wymieniał. - A na koniec, kiedy przychodzą sędziowie, bohaterowie naszych czasów - bo sędziowie, którzy dzisiaj pracują w Trybunale to są bohaterowie naszych czasów, mający odwagę w ósemkę zawalczyć o konstytucję - to prezydent próbuje im przeszkadzać. I za to krytykuję prezydenta - powiedział Gawkowski.

Gawkowski o możliwym spotkaniu premiera z prezydentem

Po wtorkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego premier Donald Tusk zapowiedział, że zaproponował prezydentowi "spotkanie w cztery oczy" w celu omówienia sytuacji w Trybunale.

- Wiem, że takie spotkania mogą odmieniać losy polityki. Mogą zmieniać nastawienie, mogą na przykład być kompromisem w jakimś procesie - ocenił Gawkowski. Jak dodał, "ma też poczucie", że rozwiązać dzięki niemu będzie można część sporów na linii prezydent-rząd. Jak wskazał, na przykład spór o ambasadorów.

Zapytany, czy pokłada poważne nadzieje w tym spotkaniu, minister odparł: - Pokładam szansę.

- Wie pan, z nadziejami to jest tak: ja uzgadniałem już ze środowiskiem pana prezydenta ustawy, które miały być o bezpieczeństwie w internecie, wszystko było uzgodnione, a potem weto. Każdy rodzic miał mieć państwowy dzienniczek elektroniczny. "Świetna ustawa", a potem weto - wymieniał.

- Więc ja, z uzgodnieniami z prezydentem i z Pałacem Prezydenckim, zawsze powiadam: poznamy ich po czynach, a nie po słowach - skwitował minister.

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