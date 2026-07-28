Polska Krzysztof Gawkowski o koszulce Mateusza Morawieckiego. Napis na niej wywołał burzę Mikołaj Stępień |

Gawkowski: to, co robi dzisiaj Morawiecki, to jest hipokryzja Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell/PAP

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W piątek Mateusz Morawiecki wraz z grupą posłanek należących do stowarzyszenia Rozwój Plus wziął udział w spotkaniu związanej z Prawem i Sprawiedliwością organizacji "Kobiety wspierają kobiety". Były premier zamieścił zdjęcie w koszulce z napisem "wspieramy kobiety", jaką miał otrzymać od członkiń tej grupy.

Mateusz Morawiecki w koszulce stowarzyszenia "Kobiety wspierają kobiety" Źródło zdjęcia: Instagram.com/morawieckipl

Gawkowski: to, co robi Morawiecki, to hipokryzja

Sprawę komentował we wtorkowym wydaniu programu "Jeden na jeden" w TVN24 wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. - O Morawieckim w sprawie kobiet mam jak najbardziej złe zdanie, bo nigdy kobietom jego rząd nie pomagał. Co więcej, kobiety rząd PiS-u i Morawieckiego na ulicę wyprowadzał - mówił polityk.

- Ręka w rękę Morawiecki z Kaczyńskim razem z Trybunałem Konstytucyjnym [wyrok TK skutkujący prawie całkowitym zakazem aborcji zapadł w 2020 roku - red.] doprowadzili do tego, że prawa kobiet w Polsce zostały uszczuplone - kontynuował. Dodał, że Morawiecki i Kaczyński nie tylko wykorzystywali służby, w tym policję, do osłabienia protestów kobiet w 2020 roku, ale także doprowadzili do tego, że na polecenie polityków funkcjonariusze "psikali kobietom gazem w twarz".

- Dlatego uważam, że to, co robi dzisiaj Morawiecki, to jest hipokryzja. On walczy o swoją przyszłość, ale nie oznacza to, że on walczy o przyszłość Polski. Jego poglądy nie ewoluowały w tym kierunku - ocenił wicepremier.

- Nie słyszałem dzisiaj Morawieckiego mówiącego "nasze rządy w sprawie tego, co się działo przy kobietach, się pomyliły" - dodał.

Burza o koszulkę Morawieckiego z napisem "wspieramy kobiety"

Koszulka Mateusza Morawieckiego wywołała poruszenie wśród polityków. We wpisach przewijał się głównie wątek tłumienia kobiecych protestów.

"Typie! Ty wspierasz kobiety?" - zareagowała na wspomniany wpis Mateusza Morawieckiego ministra edukacji Barbara Nowacka. Dodała, że to właśnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości i - jak podkreśliła - na "polecenie" Morawieckiego "policja tłumiła protesty w obronie praw kobiet pałkami i gazem".

Z kolei wiceszef MON Cezary Tomczyk skwitował: "Morawiecki wspiera kobiety - gazem i pałką".

Morawiecki wspiera kobiety – gazem i pałką.



Pamiętamy. pic.twitter.com/u60SyXiFax — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) July 27, 2026 Rozwiń

Aleksandra Leo, posłanka Centrum, pytała Morawieckiego retorycznie: "Naprawdę myślisz, że kobiety mają tak krótką pamięć?". I wymieniła wydarzenia za jego kadencji: "Ten sam Mateusz Morawiecki, za którego rządów odbierano kobietom prawa. Ten sam, który był premierem, gdy policja tłumiła Czarne Protesty pałkami i gazem łzawiącym. Gdy kobiety spotykały się z pogardą, przemocą i represjami. Gdy Izabela z Pszczyny i Dorota z Nowego Targu zapłaciły najwyższą cenę za nieludzkie prawo".

To nie 1 kwietnia.

To nie Dzień Oksymoronu (podobno był 13 lipca).@MorawieckiM zupełnie na serio założył koszulkę z napisem „Wspieramy Kobiety” 🤦🏻‍♀️



Ten sam Mateusz Morawiecki, za którego rządów odbierano kobietom prawa. Ten sam, który był premierem, gdy policja tłumiła Czarne… pic.twitter.com/YqiU575J4G — Aleksandra LEO (@AleksandraLeo) July 27, 2026 Rozwiń