Gawkowski: wiem, jakie będą elementy exposé Tuska 

Donald Tusk powiedział, że nie zamierza bić własnego rekordu, więc exposé nie będzie takie długie - zapowiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Przyszły wicepremier i minister komentował także wczorajsze wydarzenia z Sejmu.

Gościem Konrada Piaseckiego we wtorek był szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, który w rządzie Donalda Tuska ma być wicepremierem i szefem resortu cyfryzacji.

Pytany o wczorajsze wydarzenia z Sejmu, Gawkowski podsumował, że "nie poszło łatwo". - Zadziałała przede wszystkim frekwencja wyborcza, która uświadomiła PiS-owi, że 11,5 miliona ludzi stoi za tym, co się wydarzy w parlamencie - powiedział.

Gawkowski przewidywał, że gdyby "demokratyczna większość miałaby dzisiaj 231, 232, czy 223 mandaty, a PiS miałby z Konfederacją na przykład 228 mandatów", to "nie byłoby aksamitnego przekazania władzy, byłaby wojna na całego, byłoby przekupowanie posłów".

- Jestem przekonany, że politycy PiS-u przychodziliby z grubymi kopertami, żeby po prostu tę władzę utrzymać - mówił dalej. - 248 mandatów gwarantuje jednak inne pole do dyskusji. Wiadomo, że przez dwa miesiące nikt nie uległ, nikt się nie sprzedał, nikt nie poszedł na łatwiznę - dodał.

Gawkowski: Kaczyński mentalnie spoliczkował swoje środowisko

Gawkowski pytany był także o poniedziałkowe wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, który po wyborze Tuska na premiera przez Sejm bez żadnego trybu wszedł na sejmową mównicę i nazwał Donalda Tuska "niemieckim agentem".

Zdaniem Gawkowskiego Kaczyński "mentalnie spoliczkował swoje środowisko". - Pokazuje, że tam jest nie tylko defensywa, ale myślenie o tym, że to będzie długa, długa, długa opozycja - ocenił.

- Mnie przez chwilę mignęły sprawy dotyczące tego, jak słyszeliśmy o zdradzieckich mordach, o agentach, jak słyszeliśmy, że dzisiaj opozycja nie ma prawa głosu, że "to my rządzimy". Przecież przez osiem lat na prezydiach i konwentach seniorów zawsze padała ta sama regułka, że "my mamy większość" - wspomniał.

"To jest dla mnie rzecz, przez którą łza mi się kręci w oku"

Gawkowski przyznał, że środowisko Lewicy "ma radość z tego, że wraca do władzy, radość z tego, że Polacy wybrali dzisiaj inaczej, niż się wszyscy spodziewali".

- Przypominam, że wybór nie był oczywisty. Turcy pomimo tego, że chcieli, nie wybrali władzy, która była demokratyczna i Węgrzy pomimo tego, że dużo o tym mówili, później nie wybrali demokratycznej władzy. A Polacy, doświadczeni Solidarnością, zrywem wolnościowym, poszli na wybory i wybrali demokratyczne partie - tłumaczył.

- Dla mnie, dla chłopaka, który w 1989 roku miał dziewięć lat, który żył tymi wyborami, ale bardziej z perspektywy telewizyjnej - mam dzisiaj poczucie, że jestem drugi raz w tej samej przestrzeni, po 34 latach. Mogę powiedzieć, że wtedy był stempel małego chłopaka, który słyszał, że się Polska zmienia, a dzisiaj sam w tym uczestniczę. To jest dla mnie rzecz, przez którą łza mi się kręci w oku - przyznał.

- Jak 15 października, tak 11 grudnia w historii Polski 2023 roku zostanie zapisany - podsumował.

Gawkowski o exposé Tuska

Gawkowski pytany był także, czy zna treść exposé Donalda Tuska, które ma być przedstawione przy Wiejskiej dzisiaj o godzinie 10. - Wiem, jakie będą tam elementy - odparł. - Jak mieliśmy spotkanie z Donaldem Tuskiem - to ostatnie, liderskie - to powiedział, że nie zamierza bić swojego własnego rekordu, więc exposé nie będzie takie długie - dodał.

- Myślę, że godzinka będzie, a może będzie trochę dłużej niż godzina - stwierdził.

Gawkowski mówił dalej, że w exposé znajdzie się między innymi "prezentacja ministerialna, obszarowo i resortowo". - Myślę, że Donald Tusk połączy obszary z wizją przyszłego rządu, to znaczy powie o ministrach i ministerstwach, łącząc to w obszary przyszłości Polski w strategicznym aspekcie i pokaże, że to jest na cztery lata, to znaczy, żey przyszliśmy do władzy, która ma być stabilna - opisał.

Zdaniem Gawkowskiego, Tusk "doceni wszystkie środowiska i powie, w tej koalicji jest miejsce dla każdego, nikt nie będzie krzywdzony, wszyscy będą reprezentować swoich wyborców".

Gawkowski: namawiałbym do tego, żebyśmy zaczęli od dobrej zmiany w służbach specjalnych

Polityk Lewicy w rozmowie potwierdził, że Tusk przedstawił już ministrom, "co odbędzie się w ramach pracy w KPRM".

- Oprócz tego, że będziemy mieli zaprzysiężenie, to niektórzy ministrowie są w ciałach, które mają odpowiedzialność konstytucyjną za na przykład bezpieczeństwo. Jednym z pierwszych elementów będzie spotkanie kolegium do spraw służb specjalnych, więc nie wszyscy ministrowie pojadą do swoich resortów, bo niektórzy zostaną w KPRM ze względu na konieczność dokonania zmian w tych wszystkich sprawach, które dotyczą bezpieczeństwa Polski - mówił.

Dopytywany, czy wobec tego pierwsze, co zrobi nowy rząd, to zmiany personalne w służbach specjalnych, Gawkowski odparł, że nie wie, jaką decyzje podejmie Tusk.

- Gdybym namawiał premiera i gdybym miał na to wpływ, to namawiałbym do tego, żebyśmy zaczęli od dobrej zmiany w służbach specjalnych, bo ja nie ufam obecnej władzy, że nie zostawiła tam różnego rodzaju podsłuchów, w cudzysłowie, nie zostawiła min, które będą robiły wszystko, żeby tę władzę przewrócić - powiedział.

Pytany, czy wie, kto będzie będzie nowym szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, uciął: - Wiem, ale nie powie.

