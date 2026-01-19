Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty po faktach

"Jak myślę, że prezydent siedziałby przy stole z takim bandytą jak Putin, to pukam się w głowę"

Karol Nawrocki
Gawkowski: jak myślę o tym, że polski prezydent siedziałby przy stole z takim bandytą jak Putin, to pukam się w głowę
Źródło: TVN24
Na pewno to nie jest dobre, żeby polski prezydent siadał z Alaksandrem Łukaszenką czy z Władimirem Putinem przy jakimkolwiek stole - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Karol Nawrocki dostał zaproszenie od amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa do Rady Pokoju. Kreml podał, że taką propozycję otrzymał też Putin.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz potwierdził w poniedziałek, że prezydent USA Donald Trump zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego do Rady Pokoju. Prezydencki minister nie przesądził, czy Nawrocki przyjął zaproszenie. - Co do finalnych decyzji proszę pozwolić, aby najpierw strona amerykańska poznała odpowiedź prezydenta RP - powiedział.

W poniedziałek Kreml poinformował, że zaproszenie dostał też przywódca Rosji Władimir Putin. Według agencji AFP podobne otrzymali liderzy około 60 krajów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nawrocki i Putin przy jednym stole? "Skrajnie różne cele"

Nawrocki i Putin przy jednym stole? "Skrajnie różne cele"

Nawrocki dostał zaproszenie od Trumpa

Nawrocki dostał zaproszenie od Trumpa

Gawkowski: to nie jest dobre, żeby polski prezydent siadał przy stole z Łukaszenką czy Putinem

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski został zapytany w "Faktach po Faktach", czy zaproszenie dla Nawrockiego powinno zostać odrzucone, czy przyjęte.

- Jak myślę sobie o tym, że polski prezydent siedziałby przy stole z takim bandytą jak Putin, to pukam się w głowę i nie wierzę, że przyszłoby komuś do głowy, żeby na to pozwolić - powiedział.

Jak ocenił, "na pewno to nie jest dobre, żeby z Łukaszenką czy z Putinem polski prezydent siadał przy jakimkolwiek stole".

Gawkowski zaznaczył, że "nie chce mówić, jak będzie ostatecznie decydowała Polska w tej sprawie, bo nie zna warunków tego zaproszenia, oprócz doniesień medialnych".

Wspomniał o wpisie, jaki opublikował premier Donald Tusk. "Przystąpienie Polski do organizacji międzynarodowej wymaga zgody Rady Ministrów i ratyfikacji przez Sejm" - napisał szef rządu. Jak dodał, "rząd kierować się będzie wyłącznie interesem i bezpieczeństwem państwa polskiego". "I nikomu nie damy się rozegrać" - zapewnił.

- Dla mnie, też dla człowieka lewicy w rządzie, usiąść koło Putina, który napadł na Ukrainę i niszczy pokój w Europie, to by było zerwanie z jakąkolwiek polską racją stanu, która była budowana przez ostatnie lata - skwitował Gawkowski.

Rada Pokoju ma przede wszystkim nadzorować realizację planu pokojowego Trumpa dla Strefy Gazy, ale nie jest wykluczone, że zajmie się też innymi konfliktami międzynarodowymi, w tym wojną w Ukrainie i sytuacją w Wenezueli. Na czele tego gremium ma stać sam Trump, a według doniesień mediów stałe członkostwo ma kosztować ponad miliard dolarów.

Gawkowski o obowiązkowej edukacji cyfrowej w szkole

Gawkowski odniósł się do zapowiedzi, że klub Koalicji Obywatelskiej do końca lutego ma przygotować projekt ustawy ograniczającej możliwość korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież do ukończenia 15. roku życia. Roman Giertych mówił, że za ograniczenie dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych mają odpowiadać platformy społecznościowe.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Projekt Giertycha i Nowackiej. Chcą, żeby było jak w Australii

Projekt Giertycha i Nowackiej. Chcą, żeby było jak w Australii

Na czas lekcji chowają telefony z specjalnych saszetkach. "To taki mini detoks"

Na czas lekcji chowają telefony z specjalnych saszetkach. "To taki mini detoks"

Zdaniem Gawkowskiego" powinniśmy się trzymać na dzisiaj wieku 13 lat i ten wiek rzeczywiście wdrożyć". - Bo dzisiaj jest taka zasada. Dzieci do 13. roku życia nie powinny mieć social mediów, a to rodzice i opiekunowie zakładają dzieciakom najczęściej, bądź im pozwalają mieć social media w wieku 9, 10, 11 lat. Najczęściej 10 lat. I to jest w Polsce problem - ocenił minister.

Gawkowski jest za tym, "żebyśmy przymusili platformy", by "nie pozwalały na to, żeby dzieciaki miały dostęp do social mediów do 13 roku życia". - Ja bym chciał, żeby w Polsce prawo, które już jest, było egzekwowane - dodał.

Mówił, że chciałby w szkołach obowiązkowej edukacji cyfrowej, "opowiadającej o tym, jakie są zagrożenia, co się dzieje, kiedy zakładać (konta - red.), kiedy nie zakładać".

OGLĄDAJ: Wicepremier Gawkowski o prezydencie: gdyby poczytał, to wiedziałby, że to jest dobry budżet dla Polski
FPF

Wicepremier Gawkowski o prezydencie: gdyby poczytał, to wiedziałby, że to jest dobry budżet dla Polski

FPF
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
TAGI:
Krzysztof GawkowskiKarol NawrockiMarcin PrzydaczDonald TrumpUSA
Czytaj także:
Karol Nawrocki
Nawrocki: polski cud gospodarczy wydarzył się dzięki pomocy polityków, ale wbrew życiu politycznemu
BIZNES
Bramki automatycznej odprawy granicznej
Nowe bramki na Lotnisku Chopina. Odprawy mają być szybsze
WARSZAWA
Marsylia
Najbardziej autentyczne miasta Europy. Dwa z Polski w czołówce
BIZNES
imageTitle
"Będzie koszmarem dla innych". Wielkie słowa legendy o Polaku
EUROSPORT
Zderzenie na Hynka
Zderzenie autokaru i dwóch samochodów
WARSZAWA
Zorza polarna - zdjęcie poglądowe
Alert zorzowy. Warto spojrzeć w niebo
METEO
Kropka
"Kłopotliwa sytuacja". W "Kropce nad i" o zaproszeniu dla Nawrockiego
Polska
Jedno z aut dachowało
Tragiczny wypadek w Warszawie, nie żyje sześciolatek. Kierowcy obu aut zatrzymani
WARSZAWA
Siedziba NIS w Nowym Sadzie
Rosjanie dogadali się z Węgrami. Chodzi o firmę objętą sankcjami
BIZNES
Straż graniczna odesłała z Polski 41 obywateli Gruzji
21 cudzoziemców z nakazem opuszczenia Polski
WARSZAWA
shutterstock_2661218935
Ryzyko awarii silnika. Dochodzenie w sprawie setek tysięcy aut
BIZNES
Stefan Krajewski
"Ministrowi gnojówka śmierdzi"? Resort wydał komunikat
Polska
shutterstock_2673979929
Gigant zmienia strategię. Nowa faza rozwoju
BIZNES
Białucha arktyczna, zwana też walem białym (Delphinapterus leucas) - zdjęcie poglądowe
Historyczny moment. W holenderskich wodach pojawiła się po 60 latach
METEO
03.05 | Duże zainteresowanie adopcją zwierząt ze schronisk
Ważne zadanie dla wojewodów. Ministerstwo daje czas do jutra
Polska
imageTitle
Plan transmisji 3. dnia Australian Open. Hubert Hurkacz wkracza do gry
EUROSPORT
Andrzej Domański
Domański o decyzji Nawrockiego
BIZNES
Urząd miasta przejął kontrolę nad schroniskiem
Urząd przejął kontrolę nad schroniskiem. "Zmieniamy zamki"
Katowice
Rumen Radew
Prezydent Bułgarii rezygnuje. Już snuje dalsze plany
Świat
Pies błąkał się przy trasie S7
Psy błąkały się po drogach ekspresowych
WARSZAWA
Ruszył proces Sebastiana M.
Sebastian M. przekonywał sąd, że do Dubaju wyjechał w celach biznesowych
Łódź
Ta noc będzie mroźna
Noc ze spadkami do -20 stopni
METEO
Karol Nawrocki
Jest decyzja prezydenta w sprawie budżetu
BIZNES
Scott Bessent
Waszyngton ostrzega. "Byłoby to bardzo nierozsądne"
BIZNES
Nowy ośrodek dla osób w kryzysie bezdomności na warszawskiej Woli
Powstało nowe miejsce dla osób w kryzysie bezdomności
WARSZAWA
Donald Tusk i Karol Nawrocki
Tusk przypomina. To "wymaga zgody Rady Ministrów i ratyfikacji przez Sejm"
Polska
Władimir Putin
Nawrocki i Putin przy jednym stole? "Skrajnie różne cele"
Polska
imageTitle
Po katastrofie piłkarz LaLiga stracił kontakt z ojcem
EUROSPORT
wpis_luwr
Kradzież w Luwrze uchwycona na kamerach. Pokazali nagranie z monitoringu
Świat
imageTitle
Znana polska biathlonistka poza kadrą na igrzyska
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica