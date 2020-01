"Życzę Polakom, aby doczekali czasu, w którym prawo będzie prawem, a sprawiedliwość sprawiedliwością"

Chcecie po pierwsze rządzić, a po drugie sądzić. Doprowadzić do sytuacji, w której wymiar sprawiedliwości będzie podporządkowany prezesowi Kaczyńskiemu oraz Prawu i Sprawiedliwości - mówił szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski do eurodeputowanego PiS Karola Karskiego. Goście "Faktów po Faktach" dyskutowali o reformie wymiaru sprawiedliwości. - Jest popierana i oczekiwana przez Polaków - przekonywał Karski.

Karski: wypowiedź rzecznika KE nieodpowiedzialna i niewłaściwa

Komentując wezwanie Prawdy do MSZ, mówił, że "to jest normalna sytuacja w stosunkach międzynarodowych, w sytuacji konieczności wyjaśnienia pewnych sytuacji, przedstawienia swojego stanowiska, ale także zaprotestowania przeciwko pewnym skandalicznym wypowiedziom przedstawicieli innych instytucji". Sprecyzował, że chodziło o "skandaliczną wypowiedź jednego z urzędników Komisji Europejskiej". - W tej chwili trwa testowanie, na ile instytucje unijne mogą sobie pozwolić - dodał.

Karski o wezwaniu Prawdy do MSZ: to normalna sytuacja w stosunkach międzynarodowych

Gawkowski: chcecie po pierwsze rządzić, a po drugie sądzić

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, wyznał, że słowom Karskiego "przysłuchiwał się z uwagą i niedowierzaniem". - Wy chcecie po pierwsze rządzić, a po drugie sądzić. Upolitycznić sądy, doprowadzić do sytuacji, w której komisarze polityczni wejdą do sądów, w której sędziowie będą ubezwłasnowolnieni, a wymiar sprawiedliwości będzie podporządkowany i prezesowi Kaczyńskiemu, i Prawu i Sprawiedliwości - wyliczał.

Uznał, że "to jest pierwszy, podstawowy argument, dlaczego między innymi są takie wypowiedzi związane z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy z politykami i urzędnikami Komisji Europejskiej". - Jak popatrzymy sobie na to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, to ten bezmiar głupoty, wprowadzony do polskiego wymiaru sprawiedliwości powoduje, że mamy takie komplikacje, że dzisiaj nie będziemy wiedzieli, co z wyrokami sądów i czy jest stabilność tych wyroków - zwrócił uwagę.