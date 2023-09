Krzysztof Brejza zrezygnował z immunitetu senatorskiego

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wystąpiła do marszałka Senatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Brejzy - przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk w komunikacie. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w ratuszu w Inowrocławiu.

Brejza: rezygnuję z immunitetu senatorskiego

Dorota Brejza: nie pozostaje nam nic innego niż zawiadomić prokuraturę

Głos zabrała też żona Krzysztofa Brejzy Dorota Brejza. - Wniosek, który Prokurator Generalny skierował do Marszałka Senatu, opiera się na kłamstwie. (...) Pomija dowody niewinności Krzysztofa Brejzy, manipuluje przedstawionym materiałem dowodowym. W ten sposób Prokurator Generalny, kierując ten wniosek do Marszałka Senatu, próbował wprowadzić senatorów w błąd co do stanu tego postępowania. Próbował także wprowadzić w błąd opinię publiczną - powiedziała.