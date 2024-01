Brejza stawi się przed komisją śledczą. "Oczekujemy wyświetlenia prawdy o niegodziwości rządów PiS"

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, który był inwigilowany z wykorzystaniem systemu Pegasus powiedział w piątek, że razem z żoną, która jest jego pełnomocnikiem z pewnością stawią się na wezwanie komisji śledczej do spraw Pegasusa. - To nasz obowiązek - stwierdził. Dorota Brejza powiedziała, że sprawa Pegasusa "pokazuje jak w soczewce, czym się stało państwo PiS".

Jego zdaniem, przed komisją ds. Pegasusa przesłuchany powinien być Mariusz Kamiński, bo kiedy on nadzorował służby, "rozpracowywały one polityka opozycji cyberbronią Pegasus w czasie kampanii wyborczej". - W tym czasie doszło do przecieku materiału operacyjnego na niebywałą skalę w historii Polski - dodał europoseł. - Nie tylko była to niebywała skala, bo ukradziono mi smsy sprzed wielu, wielu lat, wiadomości z Signala, WhatsAppa, to kiedy okazało się, że nie można z tych 80 tysięcy, wiadomości znaleźć rysy na moją nieuczciwość, ludzie służb posunęli się do przekręcenia kontekstu, zmanipulowania - zauważył. Dodał, że "stworzono maila z 20 starych smsów".