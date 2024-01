Krzysztof Brejza wygrał z Samuelem Pereirą w sądzie

"Wygraliśmy z Samuelem Pereirą" - wpis o takiej treści zamieściła na platformie X Dorota Brejza, pełnomocniczka posła KO Krzysztofa Brejzy, który obejmuje teraz mandat europarlamentarzysty, a prywatnie jego żona. "Dziś zapadł wyrok w pierwszej sprawie, którą wytoczyłam wokół Pegasusa. Jest ona niezwykle istotna, bo te same kłamstwa, które powielał Samuel Pereira na Twitterze stały się także podstawą do wszczęcia i prowadzenia nielegalnych czynności operacyjnych, w tym tych z użyciem Pegasusa" - czytamy. Pereira w 2019 pytał na Twitterze, "ile pieniędzy z lewych faktur poszło na finansowanie kampanii Krzysztofa Brejzy?".

Brejza udostępniła wpis dziennikarza "Gazety Wyborczej" Michała Kokota, informujący o wyroku. Dziennikarz uściślił, że był to proces "o zniesławienie w sprawie inowroclawskiej". Jak wyjaśnił, sędzia uznał "brak rzetelności i staranności" we wpisie Pereiry na Twitterze. Przekazał też, że wyrok jest nieprawomocny.

Sam Brejza napisał na X, że "to już trzeci wygrany proces o kłamstwa w preparowanej operacji Pegasusa". "Tę sprawę z Dorotą Brejzą założyliśmy jako pierwszą’. Przedłużyła się z powodu problemów z komorniczym doręczeniem Pereirze pozwu. Dlatego potem pozywaliśmy spółkę TVP. Ale to TEN wyrok osądza całą operację" - dodał.

Brejza wygrywa z TVP

W październiku Brejzowie wygrali zaś inną sprawę z Telewizją Polską. Z opublikowanego pisma, datowanego na 18 października 2023 roku, dowiedzieliśmy się, że Sąd Okręgowy w Bydgoszczy zobowiązał telewizję rządową do opublikowania, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, oświadczenia o treści: "Telewizja Polska S.A. przeprasza Krzysztofa Brejzę za to, że w artykule opublikowanym na portalu tvp.info, a następnie wielokrotnie powielanym w materiałach prezentowanych na tym portalu oraz w mediach społecznościowych, podano nieprawdziwe informacje na temat Krzysztofa Brejzy i przypisano mu zachowania o charakterze bezprawnym, co poddało w wątpliwość uczciwość Krzysztofa Brejzy i stworzyło nieprawdziwe wrażenie, że jest on zaangażowany w działania przestępcze. Telewizja Polska S.A. ubolewa, że naruszyła w ten sposób dobra osobiste Krzysztofa Brejzy w postaci czci i dobrego imienia".