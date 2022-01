Jest postępowanie w sprawie uzyskania dostępu do telefonu senatora Brejzy. "Trzy miesiące zmarnowane"

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim poinformowała o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania dostępu do telefonu senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy. Polityk ocenił, że to "jedyna prawidłowa" decyzja, jaka mogła zapaść w tej sprawie.

Brejza: to jedyna prawidłowa decyzja, jaka mogła zapaść w tej sprawie

Brejza komentując we wtorek w rozmowie z PAP wszczęcie przez prokuraturę postepowania, ocenił, że była to "jedyna prawidłowa" decyzja, jaka mogła zapaść w tej sprawie. - Przypomnę, że minęły aż cztery miesiące i nie zmienia to faktu, że prokuratura pozostawała w bezczynności. Moja żona, która prowadzi tę sprawę, skarżyła tę bezczynność. Zawiadomienie jest bardzo mocno merytoryczne i to jest jedyna prawidłowa decyzja w sytuacji tak dużej powagi sprawy, ale też w sytuacji mocnych dowodów - powiedział senator KO.