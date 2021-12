Schetyna o możliwej inwigilacji Pegasusem: sprawdzamy nasze telefony

Wydaje mi się, że następne dni będą przynosić nam kolejne konkretne nazwiska - powiedział w "Kropce nad i" poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, który odniósł się do inwigilowania systemem Pegasus senatora KO Krzysztofa Brejzy, adwokata Romana Giertycha i prokurator Ewy Wrzosek.

Senator KO Krzysztof Brejza był 33 razy inwigilowany w trakcie kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku - wynika z analizy działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab. Brejza w tym czasie był szefem kampanii Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi.

Wcześniej Citizen Lab potwierdził także, że inwigilowani Pegasusem byli adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek.

Schetyna: stworzono cały system kontroli opozycji

Do tej kwestii odniósł się w "Kropce nad i" Schetyna, były przewodniczący tej partii. - Tak jak wszyscy jestem zszokowany tą wiadomością, ale wydaje mi się, że ona jednak nie wypełnia tego wszystkiego, co działo się w tamtych dniach - powiedział.

Według byłego szefa resortów spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych "ten proceder był jeszcze bardziej powszechny i systemowy". - Że słuchano nie tylko adwokatów, prokuratorów, niezależnych sędziów, ale stworzono cały system kontroli opozycji - ocenił.

- Wydaje mi się, że następne dni będą przynosić nam kolejne konkretne nazwiska, telefony, hakowanie, wchodzenie na skrzynki i używanie programu Pegasus - dodał.

Schetyna o inwigilacji Pegasusem: myślę, że następne dni będą przynosić kolejne nazwiska

Zapytany, przekazał, że sprawdza swój telefon pod kątem inwigilacji. - I też nakłaniam innych, którzy byli zaangażowani w kampanię wyborczą w 2019 roku - mówił. - Wszyscy sprawdzamy telefony i możliwość ich hakowania - dodał.

Schetyna: nie zdziwiłbym się, gdyby niektórzy politycy PiS byli hakowani

- Liczyłem na to i wzywałem premiera, żeby zajął bardzo twarde, pryncypialne stanowisko - powiedział Schetyna.

Odnosząc się do pytania, że być może premier nie ma zaufania do służb, odparł, że "to jest jasne". - Tego nauczył go minister (Michał - red.) Dworczyk, komunikowali się z prywatnych skrzynek, żeby omijać służby, to znaczy nie mieli do nich zaufania - stwierdził.

Schetyna: to PiS-owi i premierowi powinno najbardziej zależeć na tym, by tę sprawę wyjaśnić

Według polityka PO "to jest przykład pokazujący to, że premier, który tak naprawdę nadzoruje służby, faktycznie tego nie robi". - Służby to państwo w państwie - ocenił Schetyna.

Jego zdaniem "to system, który jest poza kontrolą premiera". - Nie zdziwiłbym się, gdyby niektórzy politycy PiS i także premier byli hakowani i podsłuchiwani - dodał.

"To może zrujnować całą politykę PiS-u"

Schetyna zapowiedział wniosek Koalicji Obywatelskiej o powołanie sejmowej komisji śledczej w sprawie inwigilacji Pegasusem. - To jest kwestia do premiera i polityków PiS, do tych, którzy mają jakieś przebłyski przyzwoitości i elementarnego poczucia państwowości i racji stanu, że powinniśmy powołać komisję śledczą, żeby z zewnątrz, z udziałem posłów opozycji, móc to wyjaśnić - mówił polityk PO.

Jak dodał, jest przekonany, że "oni zrobią wszystko, żeby do tego nie doprowadzić". - To może zrujnować całą politykę PiS-u, którą prowadzi od wielu lat. Pokazać prawdziwe oblicze tych polityków, którzy są w polityce po to, żeby niszczyć, demolować i zwalczać opozycję - dodał.

Czym jest Pegasus?

