Krzysztof Brejza inwigilowany Pegasusem. Senator KO pozywa Jarosława Kaczyńskiego

Krzysztof Brejza pozywa Jarosława Kaczyńskiego

Dorota Brejza: domagamy się przede wszystkim przeprosin

Zaznaczyła, że jest to pozew cywilny. - Domagamy się przede wszystkim przeprosin. Oczekujemy także tego, by takie wypowiedzi więcej się w przestrzeni publicznej nie pojawiały - powiedziała mecenas Brejza.

Brejza: nie damy się zastraszyć

Senator Brejza mówił też o "odwecie ze strony służb PiS". - Rano przyjechali panowie do mojego taty i poinformowali go, że jest wezwany do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w charakterze podejrzanego. Ja traktuję to oczywiście jako odwet, zemstę za to, że wczoraj zapowiedzieliśmy pozew wobec Kaczyńskiego, ale także zemstę za ujawnienie całej tej niegodziwości, tego szeregu przestępstw związanych z nielegalną inwigilacją opozycji - powiedział.