Arłukowicz o inwigilacji w czasie kampanii: zastanawialiśmy się, jak to się dzieje, że politycy PiS-u tak szybko wiedzą, co robimy

Arłukowicz: należy sprawdzić szerzej aktywność polskich służb w inwigilowaniu opozycji

- W związku z tym komisja śledcza powinna wyjaśnić tę sprawę do cna, ponieważ jesteśmy prawdopodobnie jedynym państwem w Europie Zachodniej, w cywilizacji Unii Europejskiej, w którym rząd wprost podsłuchuje polityków opozycji w czasie kampanii wyborczej, w tym szefa kampanii, co w mojej ocenie podważa wiarygodność wyniku wyborczego - dodał.

Koalicja Obywatelska w 2019 roku zdobyła mniej głosów niż Prawo i Sprawiedliwość. - Pytanie, czy przegraliśmy je uczciwie, czy przez to, że byliśmy szpiegowani systemami służącymi do szpiegowania przestępców i przestępstw - skomentował Arłukowicz.

- Te sprawy, które dzisiaj wychodzą na jaw, od dawna były przez nas omawiane, oczywiście w trybie przypuszczającym, bo nie mieliśmy żadnej wiedzy. Zastanawialiśmy się tylko, jak to się dzieje, że politycy PiS-u tak szybko wiedzą, co my robimy, co planujemy w kampanii wyborczej, jak wysyłają za nami swoje polityczne bojówki i jak uniemożliwiają prowadzenie skutecznej kampanii wyborczej - wspomniał. - To wszystko podważa wynik wyborczy, wiarygodność tych wyborów i obnaża ludzi, którzy te metody stosowali - podsumował.