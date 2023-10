Wygrana Brejzów w procesie przeciwko telewizji rządowej. Mecenas publikuje wyrok

Dorota Brejza poinformowała w środę, że w imieniu swojego męża, Krzysztofa Brejzy, wygrała pierwszy proces przeciwko telewizji rządowej o naruszenie jego dóbr osobistych. "To sprawa o kłamstwa publikowane w czasie kampanii wyborczej w 2019 roku, w czasie inwigilacji cyberbronią Pegasus" - przekazała mecenas. "To dopiero początek naszej konsekwentnej walki o prawdę" - dodała.

W czwartek Brejza opublikowała treść orzeczenia. "To na kłamstwach oparto kampanię 2019, to na kłamstwie oparto kontrolę Pegasusem, to na kłamstwie oparto wniosek o uchylenie immunitetu, to kłamstwem próbowano zniszczyć Krzysztofa Brejzę. Nie bez powodu od tej sprawy uciekają wszyscy - agenci służb specjalnych i prokuratorzy" - napisała. "Prawda jest po naszej stronie. Dopiero zaczynamy" - zapowiedziała.