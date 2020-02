W piątek start kampanii, w sobotę ślub. Kandydat Konfederacji zmienił stan cywilny

Oświadczył wtedy, że jego ugrupowanie "jest siłą, która dziś rozpoczyna kontrrewolucję". Prezentując wartości, do których będzie przekonywał "miliony Polaków", wymienił przede wszystkim "wielki szacunek i wielkie przywiązanie do suwerenności" Polski, w tym przeciwdziałanie "dalszemu uszczuplaniu suwerenności" przez instytucje unijne, które "mają stałą tendencję do rozszerzania swoich kompetencji".