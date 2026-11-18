Polska Krzysztof Bosak o ślubowaniu sędziów TK. Dziennikarz zwrócił uwagę na błąd polityka Aleksandra Sapeta |

Bosak o sędziach TK: prezydent ich nie zaprosił, a oni byli niecierpliwi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Krzysztof Bosak powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o sędziach TK, od których prezydent nie odebrał ślubowania, że "nie uważa ich za sędziów TK, bo nie złożyli przysięgi przed prezydentem".

- A dlaczego nie złożyli? - zapytał prowadzący Konrad Piasecki. - Prezydent ich nie zaprosił, a oni byli niecierpliwi - odparł wicemarszałek Sejmu.

Dziennikarz dociekał, jaki przepis pozwala prezydentowi na to, aby nie przyjmować ślubowań. - Trzeba zapytać. W sprawie jednego uzasadnienia [prezydenta - red.] było o wątpliwościach co do spełnienia ustawowej normy - mówił polityk Konfederacji.

Mowa o Macieju Berku. Według otoczenia prezydenta nie spełnia on wymogu dotyczącego wymaganego 10-letniego stażu w wybranych zawodach prawniczych. Z kolei Berek przekonuje, że takie doświadczenie posiada. Prezydent nie przyjął ślubowania także od czterech innych sędziów, wybranych przez Sejm na początku roku. Uroczystość ich zaprzysiężenia odbyła się w Sejmie, po której sędziowie złożyli akty ślubowania w kancelarii prezydenta. Berek złożył ślubowanie w podobnej formie w październiku.

Bosak o ślubowaniu sędziów: a co mówi konstytucja?

Piasecki pytał gościa TVN24, ile sędziowie powinni czekać. - A co mówi konstytucja? Daje termin? - mówił Bosak. - W ogóle nic nie mówi o ślubowaniu prezydenta. To jest ustawa - zauważył dziennikarz.

- Mówi tyle, że składają ślubowanie przed prezydentem - wtrącił Bosak. - Nie - odparł Piasecki. - Nie mówi. - To bardzo interesujące - kontynuował wicemarszałek Sejmu.

Prowadzący wyjaśnił, że sformułowanie o ślubowaniu "wobec prezydenta" jest zawarte w ustawie. - To jest interesujący detal. To uważam, że powinniśmy to natychmiast zmienić - komentował polityk Konfederacji.

Na pytanie, czy nie wie, jak w tym zakresie funkcjonuje konstytucja, Bosak zaczął: - Zaglądałem w ciągu ostatnich miesięcy wielokrotnie do konstytucji. Dziennikarz zwrócił uwagę, że to wokół tego toczy się jedna z głównych debat w ostatnich miesiącach.

- Nie dla mnie. Pan redaktor mnie wciąga w ten spór, bo pan najwyraźniej z jakiegoś powodu ten spór kocha - powiedział lider Konfederacji.

Zdaniem Bosaka "jeżeli ustawa, a nie konstytucja, nie daje terminu na przyjęcie ślubowania, to na gruncie obecnych przepisów prezydent może zdecydować, kiedy to robi". Przekonywał, że dla niego ten spór jest jałowy od wielu lat, ale stał się istotny w momencie, "jak wprowadzili policję do budynku TK, przejęli straż, nie wpuszczają sędziów, prezesa". - Dla mnie to jest skandal - podkreślił.

30 października sędzia Anna Korwin-Piotrowska poinformowała o zawieszeniu w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego. Oświadczyła też, że przejęła kierowanie pracami Trybunału jako sędzia najstarsza stażem.

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Zapisy w konstytucji i ustawie o TK

W konstytucji sposób powoływania sędziów jest opisany w art. 194. Jest w nim również mowa o roli prezydenta, ale w powoływaniu prezesa i wiceprezesa TK.

1. Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny. 2. Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Art. 194 Konstytucji RP

O ślubowaniu jest mowa w ustawie o statusie sędziów TK.

1. Osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie następującej treści: "Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie Narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością.". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg.". 2. Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego Trybunału. Art. 4 ustawy o statusie sędziów TK.

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