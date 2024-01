Krzysztof Bosak zostaje. Decyzja Sejmu 

Sejm zagłosował przeciwko odwołaniu Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. Za wnioskiem było 32 posłów, przeciw 77, wstrzymało się od głosu 152. Wniosek został złożony przez Lewicę. - Prowadził wtedy obrady, nie zareagował, nie przerwał obrad, nie pouczył posła Brauna, nie zrobił absolutnie nic - argumentowała wcześniej w Sejmie Paulina Matysiak (Lewica).

Sejm w środę po południu zajmował się wnioskiem Lewicy o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. Wniosek miał związek z zachowaniem posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który w grudniu, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone w Sejmie świece chanukowe.

W głosowaniu w sprawie Bosaka wzięło udział tylko 261 posłów. Większość bezwzględna, konieczna do odwołania wicemarszałka, wynosiła 231 głosów. Za wnioskiem było 32 posłów, przeciw – 77, a wstrzymało się 152. W głosowaniu nie wzięło udziału 196 posłów.

Za odwołaniem Krzysztofa Bosaka zagłosowali wszyscy posłowie i posłanki Lewicy oraz sześcioro polityków KO: Klaudia Jachira, Marcin Józefaciuk, Franciszek Sterczewski, Małgorzata Tracz, Jarosław Wałęsa i Urszula Zielińska. Przeciw zaś było 77 posłów, głównie z PSL oraz Polski 2050. 152 posłów - przede wszystkim z KO - wstrzymało się od głosu, a 196 posłów - przede wszystkim z PiS - nie wzięło udziału w głosowaniu.

Matysiak: to nie był błąd żółtodzioba

Wcześniej odbyła się debata w sprawie złożonego wniosku o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu.Wniosek przedstawiała posłanka Lewicy Paulina Matysiak. Przypomniała incydent z udziałem posła Brauna i zwróciła uwagę na ówczesną reakcję Bosaka. - Oczywiście marszałek nie jest w stanie pilnować każdego posła i zapobiec każdemu skandalicznemu wybrykowi, ale jest coś, co marszałek nie tylko może, ale ma obowiązek zrobić: dbać o porządek obrad i powagę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem poseł Braun po swoim żenującym występie wszedł na salę plenarną Sejmu i powtarzał swoje słowa z mównicy sejmowej - powiedziała.

- Poseł Krzysztof Bosak, który jako wicemarszałek Sejmu prowadził wtedy obrady, nie zareagował, nie przerwał obrad, nie pouczył posła Brauna, nie zrobił absolutnie nic. Nikt nie jest na tyle naiwny, że liczył na jakąś reprymendę ze strony posła Bosaka wobec swojego kolegi z klubu, ale można i należy wymagać spełnienia obowiązków wynikających z zajmowanej funkcji - stwierdziła Matysiak. - Jednak to marszałek Sejmu Szymon Hołownia musiał przyjąć prowadzenie obrad i te obowiązki wykonać. Ta sytuacja w sposób oczywisty dowodzi, że Krzysztof Bosak nie ma kompetencji, żeby sprawować urząd wicemarszałka Sejmu - oceniła.

Zdaniem posłanki Lewicy, Bosak "nie dorósł" do tego, by zdystansować się w roli wicemarszałka od swojego obozu politycznego. - Zasiadając na fotelu marszałka reprezentuje się Sejm, a nie swoich kolegów - oświadczyła Matysiak, oceniając, że zachowanie Bosaka to nie był "błąd żółtodzioba", ale działanie na rzecz partyjnego interesu. Matysiak zaapelowała do posłów o głosowanie za jego odwołaniem.

"To dyskwalifikuje pana w roli marszałka"

Następnie w debacie w imieniu Lewicy głos zabrał poseł Adrian Zandberg, który potwierdził poparcie Lewicy dla odwołania Bosaka z funkcji wicemarszałka i podkreślił, że "w polskim Sejmie nie ma miejsca na przemoc i antysemickie ekscesy". - Marszałek Sejmu i wicemarszałkowie powinni stać na straży zasad. To powinna być oczywistość, a niestety tak nie jest - stwierdził, nawiązując do reakcji Krzysztofa Bosaka na incydent z udziałem Grzegorza Brauna.

- Trzeba, by dziś na tej sali sejmowej wybrzmiało jasno i jednoznacznie: historia i kultura Żydów polskich jest integralną częścią historii kultury polskiej - dodał. - Nie da się ich z kultury polskiej wymazać i nie uczyni tego żaden opętany nienawiścią rasista z gaśnicą w ręku - oświadczył.

Jak mówił, Konfederacja miała szansę wykluczyć "opętanego nienawiścią polityka" ze swoich szeregów, ale nie wykorzystała jej. - Dajecie mu dalej azyl, schronienie w swoich szeregach, więc sami przyjęliście polityczną odpowiedzialność za jego słowa i za to, co robił - ocenił Zandberg, dodając, że Bosak pozwolił na wyrażenie z sejmowej mównicy słów "odrażających i pełnych nienawiści, a potem pospieszył do ław sejmowych, by podać posłowi Braunowi rękę". - To dyskwalifikuje pana w roli marszałka - stwierdził Zandberg.

Kowal o "mikro-Neronie z gaśnicą"

Głos w debacie w imieniu Koalicji Obywatelskiej zabrał Paweł Kowal. - Czy to był jeszcze jeden szalony czyn jakiegoś mikro-Nerona, który chciał coś podpalić, żeby zwrócili uwagę na niego na całym świecie? A może za tym jest coś więcej? - pytał. Jego zdaniem chodziło o to, żeby jeszcze raz zwrócić uwagę na Polskę w kontekście negatywnym, żeby zagrać antysemityzmem i uderzyć w polską tradycję.

- Nie przypadkiem zapalamy tutaj świece chanukowe, nie przypadkiem wisi tutaj krzyż. Bo my wiemy, skąd jesteśmy, wiemy że w naszym kochanym kraju, na tej ziemi w czasie chanuki wielokrotnie świętowali nasi bracia Żydzi. I chcemy się odwołać do tej tradycji - podkreślił. Jak mówił, wniosek o odwołanie Bosaka jest zatem o tym, żeby takim zachowaniom - jak Grzegorza Brauna - powiedzieć "nie". - Trzeba powiedzieć twardo "nie" takim ludziom. I mówię to też jako polityk centrowy, prawicowy, konserwatywny - powiedział Kowal.

Zauważył, że środowa debata "jest o postawie i o tym, jak reagujemy i kiedy reagujemy". - W tym sensie jest to także debata nad politycznym sumieniem Krzysztofa Bosaka. Czy właściwie zareagował. I w dzisiejszym głosowaniu my to będziemy oceniali - dodał poseł KO.

- Istotą tej dyskusji jest postawa, w której ktoś przedstawia się jako patriota, a wali jak w bęben w reputację Polski na świecie. My się na to nie zgadzamy. Bo spowodowaliście tym czynem i waszą niejednoznaczną reakcją, że Polska doznała uszczerbku, tak jak doznawała ze względu na to, co wyprawiała poprzednia koalicja - stwierdził Kowal.

Incydent z gaśnicą

W grudniu poseł Konfederacji Grzegorz Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone w Sejmie świece chanukowe. Następnie pojawił się na mównicy sejmowej w czasie, gdy obradom przewodniczył wicemarszałek Bosak. Obrady przejął marszałek Szymon Hołownia. Lewica złożyła wniosek o odwołanie Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu argumentując, że umożliwił Braunowi wygłoszenie antysemickiego wystąpienia, w którym m.in. nazwał uroczystość zapalenia świec chanukowych "rasistowskim".

W środę Sejm zagłosował także za uchyleniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi. We wtorek wniosek prokuratury w tej sprawie poparła komisja regulaminowa. Prokuratura zamierza postawić posłowi Konfederacji siedem zarzutów.

Autor:ks//mm

Źródło: TVN24, PAP