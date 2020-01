"Mamy coś w rodzaju wyścigu zbrojeń pomiędzy różnymi ośrodkami w naszym państwie"

Gdybym po dzisiejszym spotkaniu miał strzelać, co się stanie, to powiedziałbym, że prezydent raczej podpisze nowelizację ustaw sądowych - powiedział w "Kropce nad i" poseł Konfederacji Krzysztof Bosak, który uczestniczył w rozmowie przedstawicieli klubów i kół poselskich z Andrzejem Dudą. Poseł Koalicji Obywatelskiej, były minister spraw zagranicznych Paweł Kowal ocenił natomiast, że "w Polsce dzieją się teraz najdziwniejsze rzeczy". - Nawet nie potrafimy sobie wyobrazić skutk��w tego za kilka, czy kilkanaście lat - dodał.

Bosak: gdybym miał strzelać, to powiedziałbym, że prezydent raczej tę ustawę podpisze

- Pan prezydent nie ujawnił swojej opinii, co zrobi - przekazał Bosak, który uczestniczył w rozmowach w Pałacu Prezydenckim. - My tę ustawę nazywamy ustawą neutralizującą wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej . Bo taka jest podstawa jej stworzenia - dodał.

Jak przekonywał, "ze słów pan prezydenta, z nastroju, w jakim się wypowiadał, można wywnioskować, że raczej ją podpisze". - Gdybym po dzisiejszym spotkaniu miał strzelać, co się stanie, to powiedziałbym, że pan prezydent raczej tę ustawę podpisze po wysłuchaniu opozycji - powiedział polityk Konfederacji.

Kowal: dziwię się chrześcijańskim politykom

Kowal przyznał natomiast, że dziwi się "chrześcijańskim politykom, którzy nie zauważają, że w sprawie tego, jak ma wyglądać system sprawiedliwości, jak ma być urządzone państwo - czyli że musi być jasny, klarowny trójpodział władzy - jest wszystko rozstrzygnięte w chrześcijańskiej nauce społecznej". - I kiedy my prowadzimy dzisiaj dyskusję, szczególnie w gronie prawicowych polityków, to cała nauka społeczna Kościoła jest tutaj całkowicie przekreślana - ocenił.

"Mamy coś w rodzaju wyścigu zbrojeń"

Goście "Kropki nad i" odnieśli się także do opublikowanego w środę postanowienia Trybunału Konstytucyjnego . Zgodnie z nim, do czasu rozstrzygnięcia wniosku marszałek Sejmu w sprawie "sporu kompetencyjnego" między Sejmem i prezydentem a Sądem Najwyższym, wstrzymane ma być stosowanie uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia, począwszy od dnia jej wydania.

Pytany, czy jego zdaniem obowiązująca jest uchwała trzech izb Sądu Najwyższego czy postanowienie TK, ocenił, że sytuacja "staje się coraz bardziej wyspecjalizowanym sporem prawnym, w którym argumenty zaczynają bazować na pewnych niedoskonałościach polskiej konstytucji". - To się zaczęło od powoływania do Trybunału Konstytucyjnego, od powoływania do KRS i w mojej ocenie argumenty zaczynają być po równo rozłożone - powiedział.

"W Polsce dzieją się teraz najdziwniejsze rzeczy"

Paweł Kował także przyznał, że stanowisko TK go "nie zaskakuje". - W tym sensie, że w Polsce dzieją się teraz najdziwniejsze rzeczy. I my nawet nie potrafimy sobie wyobrazić skutków tego za kilka, czy kilkanaście lat - przekonywał.

Jak mówił, "wystarczy otworzyć konstytucję i zobaczyć, czy Trybunał Konstytucyjny ma taką prerogatywę. On nie ma po prostu takiej prerogatywy krótko mówiąc, on innymi rzeczami się zajmuje. I na tej samej zasadzie jutro związek spółdzielców może zakwestionować uchwałę Trybunału Konstytucyjnego. To jest kompletnie niepoważne, co się teraz dzieje - dodał Kowal.