Głosowanie nad odwołaniem z funkcji wicemarszałka. Bosak: spokojnie czekam na wynik

Bosak: spokojnie czekam na wynik głosowania

Do wniosku Lewicy wicemarszałek Krzysztof Bosak odniósł się w rozmowie z reporterką TVN24 Agatą Adamek. Zapytany, czy "zostanie obroniony", odparł, że "to zależy od posłów". - To zależy od posłów, od większości. Spokojnie czekam na wynik głosowania. Z rozmów i konsultacji wynika, że może być i pozytywnie, i negatywnie. Tutaj będzie prawdziwa demokracja - powiedział Bosak.