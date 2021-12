AP: Krzysztof Brejza inwigilowany Pegasusem. W trakcie kampanii wyborczej, kiedy był szefem sztabu

czytaj dalej

Senator KO Krzysztof Brejza potwierdził w "Tak jest" w TVN24, że był inwigilowany Pegasusem. Przekazał, że ataki nastąpiły od kwietna do października 2019 roku, "z nasileniem od lipca do października", czyli wtedy, kiedy toczyła się kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi. - Kiedy planowaliśmy akcje kampanijne, siedząc przy stole ze sztabowcami, to tak naprawdę siedział z nami Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro i Mariusz Kamiński - mówił.