"Dwa rozpędzone samochody jadą naprzeciwko siebie. Jeden - Jarosław, drugi - Zbigniew"

Zdaniem Czarzastego, konflikt wewnątrz Zjednoczonej Prawicy "wziął się z problemów i dyskusji o to, kto ma być w tej władzy ważniejszy i o to, kto ma mieć większy kawałek tortu". - Czyli normalna walka o władzę na prawicy. Wydawało się, że pan Kaczyński trzyma to wszystko twardą ręką, a okazało się, że co pewien czas muszą się sprawdzać, który jest najważniejszy. No i pewnie pan Kaczyński do tego prowadzi - kontynuował przewodniczący SLD.