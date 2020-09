Ważą się losy Zjednoczonej Prawicy, trwa spotkanie polityków PiS. Terlecki: to kolacja, nie rozmowy

W piątek wieczorem w Krakowie spotkali się politycy PiS i nie jest wykluczone, że będą rozmawiać o przyszłości koalicji. Napięcia wśród koalicjantów Zjednoczonej Prawicy spowodowane są między innymi różnicą zdań w sprawie ustawy o ochronie zwierząt. Porozumienie zapowiedziało, że jest gotowe "do udziału w dalszych pracach nad zracjonalizowaniem przepisów ustawy". - W poniedziałek będziemy wiedzieli, na jakim etapie znajdują się rozmowy koalicyjne - mówił w TVN24 lider Porozumienia Jarosław Gowin.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości przyjechali w piątek do Krakowa, by uczcić tak zwaną miesięcznicę pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Tego wieczoru mają jednak odbyć także spotkanie, na którym nie jest wykluczone, że podejmą temat przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Jak relacjonował reporter TVN24, do siedziby regionalnych władz PiS przybyli już między innymi prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Prezes klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki mówił dziennikarzom, że polityków czeka "kolacja", a rozmowy z przyszłości obozu rządzącego będą toczyły się w poniedziałek.

Odniósł się także do piątkowego stanowiska Solidarnej Polski. Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski z Solidarnej Polski zastrzegł, że "jakakolwiek próba" odwołania ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry "oznacza wybory".

Terlecki skomentował to słowami: - Jak chcą startować sami, to niech spróbują.

Reporter TVN24 relacjonował również, że europoseł PiS Ryszard Czarnecki zapytany o przyszłość koalicji Zjednoczonej Prawicy, zapewnił, że koalicja "jest i będzie".

Gowin: w poniedziałek będziemy wiedzieli, na jakim etapie znajdują się rozmowy koalicyjne

Wcześniej lider Porozumienia Jarosław Gowin mówił w rozmowie z TVN24, że jego zdaniem "w poniedziałek będziemy wiedzieli, na jakim etapie znajdują się rozmowy koalicyjne". - Jestem przekonany, że ta koalicja może dobrze służyć Polsce przez następne trzy lata. To będzie testem odpowiedzialności dla każdego z liderów i każdego z ugrupowań, żeby znaleźć wyjście z tego wirażu - ocenił.

Kością niezgody wśród koalicjantów są miedzy innymi ustawa o ochronie zwierząt oraz przepis o tak zwanej bezkarności urzędników w ustawie dotyczącej zwalczania COVID-19.

Jak mówił Gowin w rozmowie z TVN24, Porozumienie nie zmienia zdania w sprawie ustawy o ochronie zwierząt. - Uważamy, że co najmniej powinno być tam wprowadzone wieloletnie vacatio legis, zwłaszcza jeśli chodzi o ubój rytualny. Osobna sprawa to fermy futerkowe - powiedział. - Natomiast, jeżeli chodzi o ustawę covidową, w mojej ocenie tu akurat racja jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości - dodał.

Pytany o ewentualne warunki wstępne do dalszych rozmów, ocenił, że "jeżeli te rozmowy mają się powieść, to żadna ze stron nie może stawiać warunków wstępnych". - To jest kwestia odpowiedzialności za Polskę - ocenił Gowin.

- Tu jest potrzebna refleksja po stronie każdego z nas, również po stronie mojej. Bo ja nie twierdzę, że pozjadałem wszystkie rozumy - mówił dalej lider Porozumienia. - Myślę, że znajdziemy jakieś rozwiązanie dotyczące tego obecnego zawirowania - dodał.

Gowin o przyszłości Zjednoczonej Prawicy TVN24

Dwie ustawy u podstaw napięć w Zjednoczonej Prawicy

W czwartek posłowie mieli głosować nad projektem noweli tak zwanej ustawy covidowej, mającej stworzyć możliwość nieuznawania za przestępstwo czynu polegającego na naruszeniu obowiązków służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania oraz zwalczania COVID-19. Ostatecznie projekt został wycofany z czwartkowego porządku obrad w Sejmie, gdy Zbigniew Ziobro zapowiedział, że posłowie Solidarnej Polski nie zagłosują za ustawą w zaproponowanym kształcie.

Sejm w nocy z czwartku na piątek przegłosował natomiast nowelę ustawy o ochronie zwierząt, której przepisy podzieliły koalicjantów w Zjednoczonej Prawicy. Spośród 229 obecnych na sali przedstawicieli klubu PiS przeciwko ustawie głosowało 38 posłów, w tym wszyscy z Solidarnej Polski; 15 posłów Porozumienia wstrzymało się od głosu, a dwóch było przeciw. Za nowelą głosowała natomiast posłanka Porozumienia, wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Porozumienie gotowe "do udziału w dalszych pracach nad zracjonalizowaniem przepisów ustawy"

Wcześniej wieczorem tego dnia Porozumienie Jarosława Gowina wydało oświadczenie, w którym wyraziło gotowość do udziału w dalszych pracach nad zracjonalizowaniem przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Zapewniło, że zdecydowanie popiera działania zmierzające do poprawy losu zwierząt hodowlanych w Polsce.

Opublikowane na Twitterze oświadczenie brzmi:

"Porozumienie Jarosława Gowina zdecydowanie popiera działania zmierzające do poprawy losu zwierząt hodowlanych w Polsce. Niezależnie od szlachetnych intencji wnioskodawców w ustawie pojawiły się jednak przepisy zbyt daleko idące, sprzeczne z zasadą wolności gospodarczej oraz niezapewniające dostatecznej ochrony interesów polskich rolników i skarbu państwa. Dlatego nie mogliśmy poprzeć tej ustawy w zaproponowanym przez wnioskodawców brzmieniu. Naszym zdaniem nieakceptowalne jest zastosowanie zbyt krótkiego vacatio legis, które doprowadzi do bankructwa setek polskich, rodzinnych firm z branży rolniczej. Jest to tym bardziej niedopuszczalne w dobie kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią COV1D-19. W naszej ocenie ustawa nie chroni w sposób dostateczny również interesów skarbu państwa, gdyż naraża polskich podatników na konieczność ponoszenia ciężaru wypłat. Porozumienie Jarosława Gowina wyraża gotowość do udziału w dalszych pracach nad zracjonalizowaniem przepisów ustawy".

