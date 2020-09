Wieczorne rozmowy polityków PiS w Krakowie, za zamkniętymi drzwiami

Politycy Prawa i Sprawiedliwości przyjechali w piątek do Krakowa, by uczcić tak zwaną miesięcznicę pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. Prezes PiS Jarosław Kaczyński wraz z innymi politykami partii uczestniczył w mszy i złożył kwiaty w krypcie z sarkofagiem pary prezydenckiej w katedrze na Wawelu.

"Jak chcą startować sami, to niech spróbują"

Terlecki skomentował to słowami: - Jak chcą startować sami, to niech spróbują.

Gowin: w poniedziałek będziemy wiedzieli, na jakim etapie znajdują się rozmowy koalicyjne

Jak mówił Gowin w rozmowie z TVN24, Porozumienie nie zmienia zdania w sprawie ustawy o ochronie zwierząt. - Uważamy, że co najmniej powinno być tam wprowadzone wieloletnie vacatio legis, zwłaszcza jeśli chodzi o ubój rytualny. Osobna sprawa to fermy futerkowe - powiedział. - Natomiast jeżeli chodzi o ustawę covidową, w mojej ocenie tu akurat racja jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości - dodał.

Pytany o ewentualne warunki wstępne do dalszych rozmów ocenił, że "jeżeli te rozmowy mają się powieść, to żadna ze stron nie może stawiać warunków wstępnych". - To jest kwestia odpowiedzialności za Polskę - zaznaczył Gowin.

Dwie ustawy u podstaw napięć w Zjednoczonej Prawicy

Porozumienie gotowe "do udziału w dalszych pracach nad zracjonalizowaniem przepisów ustawy"

Wcześniej wieczorem tego dnia Porozumienie Jarosława Gowina wydało oświadczenie, w którym wyraziło gotowość do udziału w dalszych pracach nad zracjonalizowaniem przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Zapewniło, że zdecydowanie popiera działania zmierzające do poprawy losu zwierząt hodowlanych w Polsce.

Bortniczuk: Do różnego rodzaju tarć dochodzi regularnie. Czasami ujrzy to światło dzienne, czasami nie

Bortniczuk: nie przemawiają do mnie argumenty, które mówią, że to jest naruszenie zasady równości wobec prawa

Wójcik: my jako Solidarna Polska nigdy nie zagłosujemy za czymś, co może uderzać w rolników, w polską wieś

"Porozumienie Jarosława Gowina zdecydowanie popiera działania zmierzające do poprawy losu zwierząt hodowlanych w Polsce. Niezależnie od szlachetnych intencji wnioskodawców w ustawie pojawiły się jednak przepisy zbyt daleko idące, sprzeczne z zasadą wolności gospodarczej oraz niezapewniające dostatecznej ochrony interesów polskich rolników i skarbu państwa. Dlatego nie mogliśmy poprzeć tej ustawy w zaproponowanym przez wnioskodawców brzmieniu. Naszym zdaniem nieakceptowalne jest zastosowanie zbyt krótkiego vacatio legis, które doprowadzi do bankructwa setek polskich, rodzinnych firm z branży rolniczej. Jest to tym bardziej niedopuszczalne w dobie kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią COV1D-19. W naszej ocenie ustawa nie chroni w sposób dostateczny również interesów skarbu państwa, gdyż naraża polskich podatników na konieczność ponoszenia ciężaru wypłat. Porozumienie Jarosława Gowina wyraża gotowość do udziału w dalszych pracach nad zracjonalizowaniem przepisów ustawy".