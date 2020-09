Na Nowogrodzkiej kolejna tura rozmów. Co dalej z koalicją? "Zobaczymy"

Jestem optymistą, bez względu na to, czy będą to zmiany polegające na odchudzeniu koalicji o Solidarną Polskę, czy zmiany, z których będzie wynikało, że idziemy dalej razem - oświadczył szef klubu PiS Ryszard Terlecki przed spotkaniem kierownictwa tej partii w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Po godzinie 13 w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej rozpoczęły się rozmowy dotyczące koalicji.

W poniedziałek odbyło się spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, później tego dnia doszło także do rozmowy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z szefem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobrą, który otrzymał propozycje dotyczące kształtu współpracy w obrębie koalicji. We wtorek Kaczyński spotkał się także z liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem. W spotkaniu uczestniczył premier Mateusz Morawiecki.

Terlecki pytany przez reporterkę TVN24 przy wjeździe do siedziby partii, czy koalicja przetrwa odpowiedział krótko: - Zobaczymy. Dodał, że około godziny 15, 16 poznamy ostateczne decyzje "co do koalicji".

Terlecki: jestem optymistą

- Jestem optymistą, bez względu na to, czy będą to zmiany polegające na odchudzeniu koalicji o Solidarną Polskę, czy będą zmiany, z których będzie wynikało, że idziemy dalej razem - powiedział. Dodał przy tym, że politycy Solidarnej Polski "chcieli się bardzo rozepchać". - My im to uniemożliwiliśmy. Teraz zobaczymy, czy zaakceptują nasze stanowisko - powiedział.