Spotkanie Kaczyński-Ziobro zakończone

Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe na wszelkie scenariusze, zależy nam na współpracy, by móc realizować program, ale musi to być współpraca konstruktywna - oświadczyła rzeczniczka PiS Anita Czerwińska po zakończeniu spotkania kierownictwa partii przy Nowogrodzkiej. Dodała, że "piłka jest cały czas po stronie Solidarnej Polski". Po godzinie 19 rozpoczęło się spotkanie Zbigniewa Ziobry z Jarosławem Kaczyńskim. Trwało nieco ponad godzinę.

W poniedziałek odbyło się spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, później tego dnia doszło także do rozmowy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z szefem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobrą, który otrzymał propozycje dotyczące kształtu współpracy w obrębie koalicji. We wtorek Kaczyński spotkał się także z liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem. W spotkaniu uczestniczył premier Mateusz Morawiecki.

Terlecki pytany jeszcze przed spotkaniem, czy koalicja przetrwa, odpowiedział krótko: - Zobaczymy. Dodał, że około godziny 15, 16 poznamy ostateczne decyzje "co do koalicji".

Rzeczniczka PiS: piłka jest cały czas po stronie Solidarnej Polski

Po zakończeniu rozmów rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała Polską Agencję Prasową, że "na dzisiejszym spotkaniu kierownictwa PiS omawiano między innymi możliwe scenariusze polityczne, ale także sprawy wewnątrzpartyjne, jak choćby kwestie związane z organizacją kongresu partii". Pytana, czy zapadły jakieś ustalenia dotyczące przyszłości Zjednoczonej Prawicy, odparła, że "piłka jest cały czas po stronie Solidarnej Polski i wszystko zależy od ich decyzji". - Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe na wszelkie scenariusze, zależy nam na współpracy, by móc realizować program, ale musi to być współpraca konstruktywna - zaznaczyła. Czerwińska była pytana o warunki, jakie szef PiS Jarosław Kaczyński postawił liderowi Solidarnej Polski Zbigniewowi Ziobrze, aby współpraca w ramach Zjednoczonej Prawicy mogła być kontynuowana. - Postawione warunki powinny na razie pozostać tylko do wiedzy naszego koalicjanta - odparła.

Spotkanie Kaczyński-Ziobro

Po godzinie 19 w czwartek przy ulicy Bacciarellego w okolicach Belwederu, w willi należącej do kancelarii prezydenta, doszło do spotkania prezesów PiS i SP, Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry.

Terlecki: jestem optymistą

- Jestem optymistą, bez względu na to, czy będą to zmiany polegające na odchudzeniu koalicji o Solidarną Polskę, czy będą zmiany, z których będzie wynikało, że idziemy dalej razem - powiedział. Dodał przy tym, że politycy Solidarnej Polski "chcieli się bardzo rozepchać". - My im to uniemożliwiliśmy. Teraz zobaczymy, czy zaakceptują nasze stanowisko - zaznaczył.