"To jest skandal i Polacy obawiają się o prawidłowe zarządzanie ich majątkiem"

Udział osób związanych z Solidarną Polską w spółkach Skarbu Państwa jest minimalny - przekonywał w "Tak jest" senator Jacek Włosowicz. - Choć spółki Skarbu Państwa stwarzają bardzo duże pole do popisu dla menedżerów. Jest to marzenie wielu osób - stwierdził. Poseł Jarosław Sachajko powiedział, że klub Koalicji Polskiej domaga się uchwalenia ustawy o transparentności zatrudnienia.

"Na coś takiego nie ma zgody"

- Polityk idzie do Sejmu po to, żeby realizować postulaty, z jakimi został wybrany. Można je realizować wtedy, gdy ma się wpływ na rządzących, a nie tak jak to w tej chwili widzimy w Zjednoczonej Prawicy, gdzie próbuje się robić z posłów laleczki, które podnoszą rączki, kiedy ten czy inny prezes każe - mówił w "Tak jest" poseł Jarosław Sachajko z klubu Koalicja Polska, który tworzą PSL i Kukiz'15. Sachajko jest jednym ze związanych z ruchem Kukiz'15 posłów, którzy chcieli bliższej współpracy z rządzącymi. Zaznaczył jednak, że liderzy Koalicji Polskiej nie zgadzają się na to, by uczestniczyć w takiej polityce, jaką uprawia PiS.