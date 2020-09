W sobotę oświadczenie Kaczyńskiego, Morawieckiego, Gowina i Ziobry. Gowin "uchyla rąbka tajemnicy"

Piątek był kolejnym dniem negocjacji koalicyjnych w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej. Tym razem jednym z uczestników rozmów był szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Jak przekazała wieczorem rzeczniczka PiS Anita Czerwińska, w sobotę o 12 liderzy partii rządzącej koalicji oraz premier wygłoszą wspólne oświadczenie. - Jeżeli to będzie oświadczenie trzech liderów, więc siłą rzeczy porozumienie zostało zawarte - skomentował w "Faktach po Faktach" Adam Bielan z Porozumienia. Potwierdził to szef tej partii Jarosław Gowin w programie "Sprawdzam". Zapowiedział, że "zapewne w przyszłym tygodniu lub na początku kolejnego powstanie nowy rząd".

Gowin: zapewne w przyszłym tygodniu lub na początku kolejnego nowy rząd

- Jeżeli to będzie oświadczenie trzech liderów, więc siłą rzeczy porozumienie zostało zawarte - skomentował w "Faktach po Faktach" wpis Adam Bielan z Porozumienia. W programie "Sprawdzam" potwierdził to Jarosław Gowin. Przekazał, że umowa koalicyjna zostanie podpisana o godzinie 12.

- Zapewne w przyszłym tygodniu lub na początku kolejnego powstanie nowy rząd - zapowiedział Jarosław Gowin. Dodał, że jeśli taka będzie decyzja partii, to podejmie się kierowania resortem rozwoju. Dodał, że minister rozwoju będzie w randzie wicepremiera.

Gowin powiedział, że władze Porozumienia rozstrzygną, kto z ramienia partii zajmie stanowiska ministerialne, które przypadną Porozumieniu. - Będziemy odpowiadali za jeden resort, ale będziemy mieli również drugiego przedstawiciela w Radzie Ministrów. Uchylę rąbka tajemnicy, to będzie minister w KPRM odpowiedzialny za współpracę z samorządami - poinformował Gowin.

Gowin o Kaczyńskim w rządzie

Odniósł się również do doniesień, jakoby prezes PiS Jarosław Kaczyński miał wejść do rządu. Miałby on kierować Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej i nadzorować Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.