"Zorientował się, że z czasem czeka go polityczna egzekucja", czyli kto z kim gra i o co?

"Kryzys w obozie rządowym", "pęknięcie w Zjednoczonej Prawicy", "koniec koalicji" - to jedne z najczęściej używanych określeń do opisania napięć, jakie w ostatnich dniach uwidoczniły się między Prawem i Sprawiedliwością, Solidarną Polską a Porozumieniem. Znalazły one swoje odbicie w braku porozumienia między koalicjantami co do stanowiska w sprawie ustawy o ochronie zwierząt oraz projektu ustawy o tak zwanej bezkarności urzędników. Jednak różnice zdań nie sprowadzają się jedynie do konkretnych legislacyjnych rozwiązań, dotyczą one także kwestii politycznej przyszłości wszystkich trzech ugrupowań.