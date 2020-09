Wójcik: Rozmowy koalicyjne już prawie zostały domknięte. Sam jestem zdziwiony, że sytuację zaogniono

My jako Solidarna Polska nigdy nie zagłosujemy za czymś, co może uderzać w rolników, polską wieś. Mamy wątpliwości co do tej ustawy, która wczoraj została przegłosowana. Daliśmy poprawki. To jest uczciwe z naszej strony - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Jak powiedział, jego partia jest wciąż "częścią Zjednoczonej Prawicy razem z Prawem i Sprawiedliwością i Porozumieniem".

Do sytuacji w koalicji odniósł się w piątkowych "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceprezes Solidarnej Polski, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik

- Jesteśmy częścią Zjednoczonej Prawicy razem z Prawem i Sprawiedliwością i Porozumieniem. Pięć lat temu stworzyliśmy bardzo dobry projekt dla Polski i Polaków. Ten projekt chcemy realizować dalej we współpracy z Prawem i Sprawiedliwością i Porozumieniem - oświadczył.

- My jako Solidarna Polska - rzeczywiście formacja, która jest o wiele mniejsza niż Prawo i Sprawiedliwość - nigdy nie zagłosujemy za czymś, co może uderzać w rolników, polską wieś. Mamy wątpliwości co do tej ustawy, która wczoraj została przegłosowana. Daliśmy poprawki. To jest uczciwe z naszej strony - powiedział o głosowaniu nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt. - My musimy patrzeć na polską wieś, na polskich rolników, na tych, którzy dali Zjednoczonej Prawicy zwycięstwo - tłumaczył.

"Sam jestem zdziwiony, że sytuacja została zaogniona"

Kolejnym punktem spornym w politycznej rozgrywce między PiS, Solidarną Polską i Porozumieniem jest tak zwana "ustawa o bezkarności", której przepisy miały pozwolić na nieuznawanie za przestępstwo czynu polegającego na naruszeniu obowiązków służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania oraz zwalczania COVID-19. Ostatecznie projekt został wycofany z czwartkowego porządku obrad w Sejmie, ponieważ Zbigniew Ziobro zapowiedział, że posłowie Solidarnej Polski nie zagłosują za ustawą w tak zaproponowanym kształcie.

Michał Wójcik przyznał, że "rozmowy koalicyjne właściwie już prawie zostały domknięte". - Sam jestem zdziwiony, że sytuacja została zaogniona. Mam nadzieję, że jednak ten kompromis zostanie znaleziony, wrócimy do rozmów i że koalicja, dobra przez ostatnie pięć lat, będzie działała równie dobrze przez kolejne trzy lata - powiedział.

Zaznaczył, że "minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro musi pilnować, żeby system był spójny i żeby nie naruszono konstytucji". - To jest przecież nasza odpowiedzialność, żebyśmy jako ministrowie, wiceministrowie sprawiedliwości zabierali głos w tej sprawie. My nie możemy milczeć, ale czy to znaczy, że jest tak bardzo głęboki spór, który powodowałby, żeby rozbić Zjednoczoną Prawicę? Nie sądzę, żeby tak było. Sądzę, że znajdziemy kompromis - skomentował.

- Dymisja dzisiaj ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry byłaby wielkim prezentem dla Platformy Obywatelskiej. Oni już tylko zacierają ręce, żeby tak się stało - stwierdził. Zdaniem wiceministra, "ta koalicja będzie dobrze służyła dalej Polsce". - Mam nadzieję, że kolejne wybory będą za trzy lata, zwycięskie po raz kolejny - podsumował.

Autor:kb//rzw

Źródło: TVN24