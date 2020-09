"Nie przemawiają do mnie argumenty, że to jest naruszenie zasady równości wobec prawa"

"Nie przemawiają do mnie argumenty, które mówią, że to jest naruszenie zasady równości wobec prawa "

- Tutaj naprawdę absolutnie nie przemawiają do mnie argumenty, które mówią, że to jest naruszenie zasady równości wobec prawa - podkreślił poseł Porozumienia. Dodał, że "bardzo chętnie" porozmawia o tym z politykami Solidarnej Polski.

Bortniczuk: nie przemawiają do mnie argumenty, które mówią, że to jest naruszenie zasady równości wobec prawa

Bortniczuk: nie przemawiają do mnie argumenty, które mówią, że to jest naruszenie zasady równości wobec prawa TVN24

"Do różnego rodzaju tarć, różnic w poglądach, dochodzi regularnie. Czasami ujrzy to światło dzienne, czasami nie"

- Do różnego rodzaju tarć, różnic w poglądach, dochodzi regularnie. Czasami ujrzy to światło dzienne, czasami nie. Natomiast gdybyśmy mieli taki sam pogląd we wszystkich sprawach, to pewnie bylibyśmy jedną partią, a nie trzeba partiami i rządem monopartyjnym, a nie wielopartyjnym - argumentował.